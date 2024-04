Le gouvernement du Québec investira 603 millions de dollars sur cinq ans pour freiner le déclin du français. La majorité du budget sera dédié à la francisation des travailleurs étrangers temporaires et des demandeurs d’asile.

Quelque 320 millions serviront à augmenter la francisation des travailleurs étrangers temporaires. Le gouvernement souhaite également augmenter la proportion de personnes issues de l’immigration économique connaissant le français.

Le gouvernement Legault investira 187 millions pour augmenter l’offre culturelle francophone et son accessibilité. Il souhaite également augmenter la disponibilité et la mise en valeur des produits francophones sur les plateformes numériques.

Québec misera également sur les étudiants internationaux, notamment en accélérant l’obtention de leur résidence permanente s’ils sont diplômés de programmes francophones. Il souhaite aussi attirer et retenir un plus grand nombre d’étudiants internationaux francophones et francotropes, soit des étudiants dont la langue maternelle n’est pas le français, mais issue d’une culture ou d’une région ayant des affinités avec cette langue.

Puis, Québec investira 65 millions pour améliorer la maîtrise du français des élèves et des étudiants québécois et près de 13 millions pour renforcer l’attachement des Québécois à la langue française et favoriser son rayonnement.

Enfin, 18 millions serviront à effectuer annuellement le suivi des indicateurs de la situation linguistique au Québec.

Plus de détails à venir