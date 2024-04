Benoît Pelletier a été ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes, des Affaires autochtones, de la Francophonie canadienne, de la Réforme des institutions démocratiques et de l’Accès à l’information.

(Montréal) Un dernier hommage a été rendu samedi après-midi à l’ex-ministre québécois Benoît Pelletier, mort le mois dernier à l’âge de 64 ans.

La Presse Canadienne

Les funérailles de M. Pelletier se sont déroulées en début d’après-midi à la cathédrale Saint-Joseph, à Gatineau. La famille a reçu les condoléances à compter de 11 h.

De nombreux dignitaires québécois sont attendus pour saluer une dernière fois celui qui a notamment été ministre des Affaires intergouvernementales et un grand constitutionnaliste sous le gouvernement de Jean Charest. Celui-ci était d’ailleurs présent.

Devant la cathédrale, le ministre de la Culture Mathieu Lacombe a parlé de M. Pelletier comme d’un « idéal de politicien qu’on souhaite atteindre » en raison de sa « grande classe ».

Le ministre de la Langue française, Jean-François Roberge, a soutenu que « tout le monde aimait Benoît Pelletier, peu importe notre appartenance ou notre allégeance ».

Quant au chef intérimaire des libéraux du Québec, Marc Tanguay, c’est plutôt « le sourire quasi permanent » de l’homme, qu’il garde en mémoire.

Les funérailles étaient organisées en collaboration avec le Protocole du gouvernement du Québec. En signe de manifestation officielle de deuil collectif, le fleurdelisé est mis en berne samedi sur la tour centrale de l’hôtel du Parlement, de l’aube au crépuscule.

Au nom de ses collègues parlementaires, la présidente de l’Assemblée nationale, Nathalie Roy, a offert ses condoléances à la conjointe et aux enfants de M. Pelletier, de même qu’à la famille et aux proches de celui qui a été député de Chapleau, en Outaouais, de 1998 à 2008 et ministre de 2003 à 2008.

Benoît Pelletier a été ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes, des Affaires autochtones, de la Francophonie canadienne, de la Réforme des institutions démocratiques et de l’Accès à l’information.

Né à Québec en 1960, M. Pelletier est devenu membre du Barreau du Québec en 1982.

L’ancien ministre a aussi été conseiller juridique au ministère de la Justice à Ottawa, professeur et doyen adjoint à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa et commentateur à titre d’expert en droit constitutionnel dans les médias.

Benoît Pelletier a été décoré de la Médaille d’honneur de l’Assemblée nationale du Québec et de la Médaille du Barreau du Québec. Il a été nommé officier de l’Ordre national du Québec, membre de l’Ordre du Canada et membre de la Société royale du Canada pour sa contribution au droit.