(Québec) Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, s’est montré ouvert à la proposition de Québec solidaire (QS) de créer un fonds financé à partir de la taxation des géants du web afin de venir en aide aux médias.

Thomas Laberge La Presse Canadienne

« Est-ce que c’est un moyen auquel il faut réfléchir ? Je pense que oui, parce qu’exclure des moyens à ce moment-ci, je ne pense pas que ce serait la meilleure stratégie », a affirmé M. Lacombe durant l’étude des crédits budgétaires de son ministère, mardi.

QS propose la création d’un fonds pour aider les médias qui serait financé à partir d’une nouvelle taxe sur le chiffre d’affaires des GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft). Le parti de gauche propose que l’attribution du financement se fasse par le biais d’un conseil d’administration décisionnel et indépendant du gouvernement. C’est le député solidaire Sol Zanetti qui a interpellé le ministre sur le sujet.

« Maintenant, il faut bien y penser et il faut regarder ce qui se fait déjà et voir comment on peut être complémentaire », a ajouté le ministre.

Mathieu Lacombe a rappelé qu’il y a du travail qui se fait au niveau de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) au sujet de la taxation des GAFAM.

« Il y a beaucoup d’initiatives qui se mettent en place un peu partout. Et on est en train de réfléchir à comment on est capable de s’insérer et d’apporter des solutions québécoises à cet enjeu », a-t-il dit.

Rappelons qu’Ottawa a fait adopter le projet de loi C-18 en juin 2023 qui vise à obliger les GAFAM à verser des redevances aux médias dont les contenus se retrouvent sur leurs plateformes.

Meta, la société mère de Facebook et Instagram, a contre-attaqué en bloquant les contenus des médias canadiens sur ses plateformes le 1er août 2023.

En novembre dernier, Ottawa est parvenu à conclure une entente de 100 millions avec Google pour venir en aide aux médias.