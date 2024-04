PHOTO LEO CORREA, ASSOCIATED PRESS

(Québec) « On n’est pas là pour juger les gouvernements », a affirmé jeudi le premier ministre François Legault, attaqué sur l’ouverture d’un Bureau du Québec à Tel-Aviv alors qu’un conflit fait rage dans la bande de Gaza.

Patrice Bergeron La Presse Canadienne

« On est là pour le peuple et on est là pour faire des échanges commerciaux. Maintenant, je pense qu’il y a un peu de responsabilités des deux côtés, de la façon que ça a commencé, oui oui », a répondu M. Legault en Chambre sur les origines du conflit en cours actuellement.

Le gouvernement caquiste a fait savoir mercredi que le chef de poste de la représentation diplomatique du Québec s’installera à Tel-Aviv cet été et les partis d’opposition demandent à la Coalition avenir Québec (CAQ) de faire marche arrière.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE François Legault

« La politique du Québec, ça ne peut pas être “business as usual” », a fait valoir le chef parlementaire de Québec solidaire (QS), Gabriel Nadeau-Dubois.

« Raffermir nos liens commerciaux dans un tel contexte, c’est immoral, est-ce que le premier ministre va renoncer à son Bureau ? »

En commission parlementaire mercredi matin, la ministre des Relations internationales, Martine Biron, a justifié l’installation du chef de poste à Tel-Aviv.

Elle a indiqué que « les choses se sont placées » et que « l’économie a repris », selon elle.

Rappelons que le gouvernement caquiste est empêtré dans un imbroglio depuis l’annonce en août de l’ouverture d’un Bureau du Québec à Tel-Aviv, juste avant les attaques du Hamas en Israël le 7 octobre.

L’ouverture officielle a dû être retardée au 18 septembre, par la suite le chef de poste est entré en fonction, mais travaillait à partir de Montréal, puis il a effectué une mission d’un mois en février-mars, alors que Mme Biron affirmait pourtant qu’il remplissait son mandat à partir de Montréal.