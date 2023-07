Déjà inondés près de dix fois, notamment hier, les résidants du Square Cartier n’en peuvent plus et demandent l’aide de la Ville.

Des résidants d’un immeuble à condos du quartier Centre-Sud n’en peuvent plus d’être inondés à répétition. Jeudi, quand la pluie diluvienne a provoqué des refoulements et des infiltrations dans des logements de l’édifice, il s’agissait du quatrième sinistre du genre en un an, et du neuvième en 14 ans.

« C’était l’aquaparc dans le parking, il y avait des geysers partout, et il y avait un lac dans la cour. »

Frédéric Rosin, membre du conseil d’administration du syndicat de copropriété du Square Cartier, a les traits tirés. Avant l’épisode de jeudi, il y avait aussi eu une inondation dans la nuit de dimanche à lundi.

Cinq logements de l’étage inférieur ont été inondés en début de semaine et une dizaine, jeudi.

« C’est un stress incroyable, c’est insoutenable, confie-t-il. Des épisodes orageux sont encore annoncés pour les deux prochaines semaines, alors on est tout le temps inquiets. »

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Frédéric Rosin, membre du conseil d’administration du syndicat de copropriété du Square Cartier (à droite) dans le logement d’une des résidantes, Melisa Salija (à gauche).

Comme l’édifice de 160 logements répartis sur cinq étages n’est plus assuré depuis 2021, en raison des trop nombreux sinistres, le coût des réparations à faire après chaque inondation doit être puisé dans les poches de l’ensemble des copropriétaires.

Poursuites contre la Ville

Le syndicat de copropriété soutient que les problèmes de refoulement dans l’immeuble sont causés par la vétusté du réseau d’égouts municipal, dans le secteur du boulevard De Maisonneuve et de la rue Parthenais, incapable de recueillir toute l’eau de pluie lors de fortes averses.

Il a d’ailleurs intenté une poursuite contre la Ville de Montréal, en lien avec l’inondation du 13 septembre 2022, alors que plusieurs logements ainsi que le corridor du rez-de-jardin se sont retrouvés sous un pied d’eau. Une demande de recours collectif a également été déposée.

La facture des travaux atteint 800 000 $, financée au moyen d’une cotisation extraordinaire variant entre 3000 $ et 8000 $ par copropriétaire.

Encore en chantier

Comble de malheur, des logements qui venaient tout juste d’être rénovés, après les dégâts de septembre dernier, ont à nouveau vu leur plancher recouvert d’eau.

C’est le cas de l’appartement de Melisa Salija : au rez-de-chaussée, où se trouvent une salle de bain et une chambre, l’eau a refoulé par le drain de la douche, inondant une partie du sol, où le revêtement n’avait toujours pas été réinstallé. Le même scénario s’est reproduit pendant la nuit de dimanche, puis jeudi. Et avant ça, il y avait eu une autre inondation le 16 juin.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Dégâts dans le sous-sol de Melisa Salija

« J’ai vraiment peur pour les orages qui sont prévus ce week-end », laisse tomber la jeune femme, qui se dit épuisée par ces sinistres à répétition.

Le condo de David Cardon et Matthew Henning était en plein chantier lorsque le déluge de jeudi a déversé ses trombes d’eau. Chez eux, le refoulement a eu lieu par l’évier de la cuisine, ce qui a endommagé des portes d’armoires toutes neuves.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE David Cardon et Matthew Jenning

« Heureusement, on avait décidé de mettre un plancher en céramique, avec une membrane dessous, à la place du bois franc. Nous avons tout imperméabilisé le rez-de-chaussée, alors les dommages sont considérablement moindres cette fois-ci », indique David.

Plan d’urgence

Les copropriétaires du Square Cartier sont tellement habitués aux inondations qu’ils ont maintenant un plan d’urgence, qu’ils déclenchent dès qu’il y a de fortes précipitations.

Dès que des refoulements sont signalés dans les douches ou les toilettes, on ouvre les canalisations sous les logements du rez-de-chaussée, qui donnent dans le garage souterrain, en plaçant de grosses poubelles pour recevoir l’eau, explique Frédéric Rosin, membre du conseil d’administration du syndicat de copropriété.

On s’est aussi procuré des sacs de sable, qui sont disposés au pied des portes donnant sur la cour, afin que l’eau ne puisse pas s’infiltrer. Les portes de garage sont gardées fermées.

Puis la ville est appelée.

Jeudi, un camion municipal a pompé l’eau qui n’arrivait pas à s’écouler dans les conduites, sur le boulevard De Maisonneuve, ainsi que dans la cour de l’immeuble à condos.

« Dès qu’ils ont commencé à pomper, le niveau d’eau a baissé, indique M. Rosin. Heureusement qu’ils sont venus. Mais tant que la pression va être trop forte dans la conduite de l’égout de Maisonneuve, ça va refouler. »