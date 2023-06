Industrie forestière

Récolter les arbres brûlés avant qu’il ne soit trop tard

(Québec) Le gouvernement et les entreprises forestières vont se lancer dans une « course contre la montre » pour récolter les arbres brûlés par les incendies de forêt, avant qu’ils ne soient rongés par les insectes et ne perdent toute leur valeur commerciale. Les brasiers ont déjà brûlé près de quatre fois ce que l’industrie coupe normalement en une année.