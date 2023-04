L’ex-maire de Montréal Denis Coderre a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) dont il se remet présentement.

C’est ce qu’il a annoncé lundi, en après-midi, sur sa page Facebook.

Après avoir ressenti plusieurs symptômes tels des pertes d’équilibre et une envie de vomir dans les jours précédents, puis finalement « des problèmes d’élocution » et un « engourdissement » du côté gauche, il dit avoir décidé de se rendre à l’Hôpital général juif, à Montréal samedi.

« Ils me prennent en main immédiatement Thank God ! ! ! Résultat : j’ai fait un léger AVC et prolonge mon séjour au Jewish », a-t-il indiqué sur Facebook en précisant qu’« étant donné que déjà des journalistes fouillaient, j’ai voulu vous le dire directement ».

« L’accident vasculaire cérébral (AVC) est un problème de santé non planifié et urgent qui doit être dépisté et traité rapidement. Sa cause, similaire à celle de l’infarctus du myocarde, est le résultat d’une diminution de l’apport sanguin dans le cœur ou dans le cerveau », précise le gouvernement du Québec sur son site internet.

Au Québec, environ 20 000 personnes par année subissent un AVC, y ajoute-t-on.

Malheureusement, 66 % des personnes n’arrivent pas à l’hôpital à temps pour recevoir le traitement approprié, ce qui entraîne leur mort ou leur cause des séquelles. Il est estimé que 130 000 personnes ayant subi un AVC vivent avec des séquelles tant psychologiques que physiques dans la province.

D’où l’importance d’en connaître les symptômes et les signes : un visage affaissé, des troubles de la parole ou une incapacité à lever l’un de ses deux bras, entre autres.