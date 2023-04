On sait maintenant qui est la jeune femme agressée sexuellement par l’ex-député du Parti québécois Harold LeBel, dans son appartement de Rimouski en 2017. L’identité de la mairesse de Longueuil Catherine Fournier a été rendue publique mardi, à sa demande, afin de « transformer ces évènements en quelque chose de positif ».

L’ordonnance de non-publication qui interdisait aux médias de diffuser le nom de Mme Fournier, qui était députée péquiste au moment des faits, a été levée mardi matin aux alentours de 9 h, sur ordre d’un juge. C’est la principale intéressée qui avait elle-même demandé que son identité soit rendue publique, disant vouloir franchir une nouvelle étape dans son cheminement.

La levée de l’ordonnance, ce 18 avril, coïncide avec la sortie d’un documentaire sur son histoire et son parcours judiciaire. Un visionnement de presse est d’ailleurs organisé en après-midi à Longueuil, après quoi la mairesse devrait offrir des entrevues.

Dans une publication sur Instagram, mardi, Mme Fournier s’est expliquée sur sa décision. « Si je choisis de prendre la parole à partir de maintenant, c’est pour partager mon expérience, faire bénéficier à d’autres personnes de ce que j’ai appris en contribuant à démystifier cet inconnu que représente le parcours d’une personne victime d’agression sexuelle à travers le système judiciaire. […] Faire œuvre utile », a-t-elle dit.

Si je formulerai évidemment certaines critiques constructives au cours des jours à venir, je tiens d’abord à mettre au clair que je ne regrette en rien mon parcours. Je suis fière d’être passée par là et j’en suis sortie la tête haute, bien au-delà du verdict. Catherine Fournier

« Tous les parcours sont valides. Chaque personne victime est la seule maître de ses choix et de ses décisions en regard de ce qu’elle a vécu », a ajouté l’élue, en remerciant les « humains extraordinaires » qui l’ont accompagnée au tout au long du processus, à la Sûreté du Québec, au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) et au Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) du Bas-Saint-Laurent.

« Quelque chose de positif »

À la fin du mois de mars, devant la Cour supérieure, Catherine Fournier – qui n’était alors pas encore identifiée formellement – avait parlé de son choix de rendre publique son identité comme d’une « décision mûrement réfléchie, pesée, et faite de façon volontaire ».

« Après l’expérience que j’ai vécue, j’ai envie de transformer ces évènements-là en quelque chose de positif et de pouvoir contribuer à la société, faire œuvre utile en démontrant les différentes étapes du processus judiciaire », avait-elle ajouté.

La mairesse de Longueuil avait été rappelée à la barre in extremis en novembre dernier après que l’avocat de la défense eut appris que la jeune femme participait à un documentaire de Québecor dans lequel elle entendait révéler son identité. Une levée de l’ordonnance était donc nécessaire, voire prévisible, pour procéder à la diffusion éventuelle de ce documentaire.

Mme Fournier avait alors expliqué que ce documentaire, au-delà de son contenu, faisait partie de son cheminement personnel, et qu’après avoir cherché à tout prix à protéger son identité du public, elle se sentait maintenant prête à la dévoiler.

Une « nuit interminable »

Durant le procès, Catherine Fournier avait raconté avoir vécu une « nuit interminable » dans l’appartement rimouskois de l’ex-politicien, de quelque 30 ans son aîné. Elle avait dormi avec une collègue, toujours non identifiée, chez M. LeBel dans le cadre d’un déplacement professionnel.

La soirée se déroulait sans anicroche et son amie était partie se coucher dans une chambre quand l’homme a soudainement et sans avertissement tenté d’embrasser la victime. Mme Fournier a expliqué au tribunal qu’il avait ensuite dégrafé son soutien-gorge, puis qu’il avait passé la nuit à lui faire des attouchements alors qu’elle restait immobile, incapable de dormir.

L’ex-politicien de 60 ans, lui, a clamé son innocence. Il a plutôt raconté au tribunal que leur baiser était consensuel. Selon lui, il s’est simplement couché dans le même lit que la plaignante, puis s’est réveillé avec les bras sur elle au hasard du sommeil. Le jury ne l’a finalement pas cru.

Condamné à huit mois de prison, M. LeBel est finalement sorti du pénitencier au quart de sa peine, afin de terminer celle-ci dans une maison de transition. La Commission québécoise des libérations conditionnelles a en effet approuvé il y a quelques semaines la sortie de prison d’Harold LeBel malgré la « gravité objective » de son crime, jugeant que l’ancien élu fait maintenant preuve « d’empathie envers la victime ».

Dans l’histoire récente, la jeune mairesse n’est d’ailleurs pas la première plaignante dans une cause d’agression sexuelle à dévoiler son identité à l’issue du procès. Récemment, la documentariste Léa Clermont-Dion avait aussi choisi de garder l’anonymat tout le long du procès pour agression sexuelle de l’ex-journaliste Michel Venne. Elle était finalement sortie de l’ombre après le verdict.

Avec Gabriel Béland et Vincent Larin