(Ottawa) Des suspects ont été arrêtés en sol canadien en lien avec le meurtre d’un leader communautaire de confession sikhe, Hardeep Singh Nijjar – un développement significatif dans une affaire qui a provoqué une crise diplomatique entre le Canada et l’Inde.

Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Dominic LeBlanc, a confirmé indirectement les arrestations faites par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en Colombie-Britannique, qui avaient d’abord été rapportées par le réseau CBC, vendredi.

PHOTO SEAN KILPATRICK, LA PRESSE CANADIENNE Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Dominic LeBlanc

« C’est une bonne nouvelle que la GRC fasse son travail d’une façon robuste, d’une façon appropriée », a-t-il indiqué lors d’un point de presse où il réagissait au dépôt du rapport intérimaire sur l’ingérence étrangère dans les élections canadiennes.

Il n’a cependant pas voulu commenter l’affaire en détail, s’en remettant à la GRC. « Vous comprendrez que les développements concernant le meurtre d’un citoyen canadien, M. Nijjar, s’inscrivent dans le cadre d’une opération policière qui est toujours en cours », a-t-il déclaré.

Des représentants de la police fédérale tiendront une conférence de presse vendredi après-midi à Surrey.

C’est dans cette ville de la Colombie-Britannique que le dirigeant d’un temple sikh, Hardeep Singh Nijjar a été tué par balle en juin dernier devant son gurdwara. Il aurait fait l’objet de menaces de mort en raison de son soutien à un État sikh indépendant du Khalistan, en Inde.

PHOTO JENNIFER GAUTHIER, REUTERS Le temple que dirigeait Hardeep Singh Nijjar.

L’affaire a pris une dimension internationale en septembre dernier lorsque le premier ministre Justin Trudeau s’est levé à la Chambre des communes et qu’il a pointé New Delhi du doigt.

« Au cours des dernières semaines, les organismes canadiens de sécurité se sont penchés activement sur des allégations crédibles selon lesquelles il existerait un lien possible entre des agents du gouvernement de l’Inde et le meurtre d’un citoyen canadien, Hardeep Singh Nijjar », a-t-il alors déclaré.

Le gouvernement indien avait vigoureusement nié ces allégations, les qualifiant d’« absurdes ».

Des mesures de représailles ont suivi : gel du traitement des demandes de visa de citoyens canadiens par New Delhi, avertissements aux voyageurs indiens de faire preuve de prudence au Canada en raison d’« activités anti-indiennes croissantes », expulsion de diplomates canadiens stationnés en Inde.

Soucieux de leur relation avec le géant indien, plusieurs alliés du Canada sont demeurés discrets, évitant de s’en prendre trop durement au gouvernement de Narendra Modi. Un acte d’accusation déposé aux États-Unis a toutefois donné du poids aux déclarations de Justin Trudeau et des membres de son gouvernement.

Encore récemment, lundi dernier, le gouvernement indien a critiqué le premier ministre canadien. Le ministère des Affaires étrangères a convoqué le haut-commissaire adjoint du Canada en Inde pour discuter avec lui de la présence de Justin Trudeau à une célébration sikhe où des slogans pro-Khalistan ont été entendus.

« Le gouvernement indien a exprimé sa profonde préoccupation et ses vives protestations […] Cela illustre une fois de plus l’espace politique accordé au séparatisme, à l’extrémisme et à la violence au Canada », lit-on dans une courte déclaration publiée sur le site du ministère indien.

Le premier ministre Trudeau n’était pas le seul chef fédéral à la fête du Khalsa, dimanche dernier, à Toronto. Le chef du Parti conservateur Pierre Poilievre ainsi que le dirigeant néo-démocrate Jagmeet Singh, qui est de confession sikhe, étaient aussi de la partie.