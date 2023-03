Voici les sujets d’actualité qui ont marqué la semaine.

Changement au 98,5 FM : c’est finalement le chroniqueur Patrick Lagacé qui remplacera dans un an et demi l’animateur Paul Arcand à la barre de son émission matinale, Puisqu’il faut se lever.

Des Oscars tout partout pour Everything Everywhere All at Once !

PHOTO FREDERIC J. BROWN, AGENCE FRANCE-PRESSE « En lui attribuant sept statuettes dorées, dont celle du meilleur film de l’année, les 9579 membres de l’Académie ont du coup annoncé un changement de culture en modifiant complètement l’idée générale qu’on se fait d’un film “oscarisable” depuis près d’un siècle. Et c’est bien tant mieux », écrit notre critique de cinéma Marc-André Lussier.

Le film délirant de Daniel Kwan et Daniel Scheinert a remporté l’Oscar du meilleur film de l’année et a valu à Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis et Ke Huy Quan d’être consacrés dans les catégories d’interprétation. La Canadienne Sarah Polley a mis la main sur l’Oscar – très convoité – du meilleur scénario adapté grâce à Women Talking et The Whale a permis au Québécois Adrien Morot de recevoir l’Oscar des meilleurs maquillages.