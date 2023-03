Changement de garde au 98,5 FM : le chroniqueur Patrick Lagacé remplacera dans un an et demi l’animateur Paul Arcand à la barre de son émission matinale, Puisqu’il faut se lever.

Le plus grand « morning man » du Québec a présenté son successeur en ondes mercredi matin. Chroniqueur à La Presse, Patrick Lagacé s’emparera du micro de la matinale quotidienne en août 2024.

C’est Pierre Martineau, vice-président, 98,5 et stations régionales, Cogeco Média, invité en studio par Paul Arcand, qui a insisté sur l’importance pour la direction de respecter l’ADN de l’émission. Il a expliqué son choix en présentant Patrick Lagacé comme « quelqu’un qui a un profil journalistique, de la crédibilité, de la notoriété, capable de rebondir sur les évènements de l’actualité et qui, défi suprême, acceptait de changer radicalement de vie ».

Paul Arcand avait annoncé l’été dernier qu’il ne renouvellerait pas son contrat, souhaitant « passer à autre chose », près de 20 ans après avoir pris la barre de Puisqu’il faut se lever.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Le chroniqueur de La Presse Patrick Lagacé

Paul Arcand n’a pas fait d’exception pour Patrick Lagacé, il l’a interviewé comme tous ses invités. Le journaliste a même avoué à son micro qu’il avait commencé à aimer la radio « quelque part pendant la pandémie ». « Avant ça, ç’a été dur, a-t-il confié. Je ne suis pas un gars de routine, mais à un moment donné le soulier s’est cassé, et j’ai commencé à aimer beaucoup le médium. »

Sur le ton de l’humour, Paul Arcand s’est ensuite permis de lui donner quelques conseils, tout en évitant de « faire la belle-mère ».

Profite de tous tes soupers du mardi soir, tout ce que tu as comme vie mondaine, va te pogner sur Twitter avec du monde à minuit, profites-en, parce qu’après ça tu ne pourras plus faire ça sans en payer le prix sur le plan de ta santé. […] Profite de tous ces moments avant de commencer la vie de monastère, avec le bouillon de légumes, le dodo à 8 h et le réveil en plein milieu de la nuit. Paul Arcand à Patrick Lagacé

Dans les coulisses, Patrick Lagacé trônait au sommet de la liste des noms pressentis pour le poste.

L’animateur de l’émission de fin d’après-midi Le Québec maintenant affirme que « la conversation a débuté il y a longtemps » avec Pierre Martineau. Il s’est dit heureux que « le chat soit enfin sorti du sac ». On ne sait d’ailleurs pas qui le remplacera à l’émission du retour à la maison.

« La première fois qu’on en a parlé formellement, j’ai dit : “Écoute, je ne ferme pas la porte”, ce qui était une façon de fermer la porte en la gardant un peu entrouverte. Pourquoi ? Parce que c’est un gros défi. Je vais-tu me lever à cette heure-là ? À force de réfléchir, d’avoir des discussions avec Pierre, d’en parler à mes proches, finalement j’ai dit oui », raconte-t-il.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Patrick Lagacé en entrevue avec Paul Arcand

Malgré son nouveau mandat, Patrick Lagacé n’a pas l’intention de quitter La Presse. Le chroniqueur assure qu’il continuera d’y signer des textes, probablement en moins grand nombre. Une fois en poste, il prendra aussi un congé d’écriture jusqu’en janvier 2025.

« J’ai établi avec les lecteurs de La Presse une conversation qui dure depuis des années, qui est riche et que j’aime beaucoup, donc je n’ai pas l’intention de m’en aller », souligne-t-il, avant d’ajouter qu’« être à La Presse » fait de lui « un meilleur journaliste ».

Quant à l’émission Deux hommes en or et Rosalie, qu’il coanime sur les ondes de Télé-Québec avec Pierre-Yves Lord et Rosalie Bonenfant, la suite des choses n’est pas encore claire. « Je vais avoir des discussions avec le diffuseur, c’est sûr », note Patrick Lagacé. De son côté, Pierre-Yves Lord a déjà annoncé qu’il quitterait l’émission à la fin de la présente saison.

« Un immense défi »

Le chroniqueur reconnaît l’ampleur du mandat : il dirigera l’émission radiophonique la plus écoutée à Montréal... de la station numéro un au pays. Heureusement, il bénéficie d’un an et demi pour s’y préparer.

C’est un immense défi, et on a un an et demi pour construire une équipe de collaborateurs en ondes et hors ondes. Un an et demi pour voir ce qu’on va garder de l’émission et ce qu’on va décider de ne pas garder. Patrick Lagacé

En entrevue, il ne manque pas de souligner le « génie » de Paul Arcand, qui peut mener une entrevue costaude avant d’enchaîner sur un segment plus léger. Redoute-t-il la comparaison avec son prédécesseur, très apprécié du public ? « Je suis à l’aise avec ça. Je ne peux pas contrôler ça. Tout ce que je peux faire, c’est faire ce que je fais tout le temps, arriver préparé », répond l’animateur de 51 ans.

Paul Arcand, lui, a justement conclu le segment de son émission consacrée à son successeur en lui faisant part de l’importance qu’a eue l’équipe sur son travail et en vantant le public de l’émission matinale.

« Quand on se lève à cette heure-là, si on ne travaille pas avec du monde le fun, avec qui on a envie d’être, des gens qu’on respecte, avec qui on a du plaisir, ça ne marche pas. L’autre élément que je vais te dire, Pat, c’est que les auditeurs du matin, ce sont les meilleurs. Ils peuvent prendre un peu de temps pour t’adopter, mais une fois que la fidélité est là, il y a une proximité, une confiance. Des fois ils sont fâchés, des fois ils vont dans le même sens que toi, mais je les écoute, ça me permet de rester “groundé” et je le dis de façon chauvine, je vais m’ennuyer de ça. »