Je vous mentirais si je vous disais que je n’imaginais pas Patrick Lagacé comme successeur de Paul Arcand. Il était le candidat tout indiqué depuis l’annonce du départ du « roi des ondes ». On sentait bien que le fauteuil qu’il occupe dans l’émission du retour à la maison allait le propulser.

Les rumeurs allaient bon train depuis quelques mois. Ce sont d’ailleurs ces bruits de coulisses qui ont amené la direction du 98,5 à confirmer la chose mercredi matin. C’est Paul Arcand qui a fait l’annonce en compagnie de Patrick Lagacé qui n’avait pas fermé l’œil de la nuit.

Je suis très heureux de ce choix. Patrick Lagacé est un excellent animateur qui, après quelques mois à la barre de l’émission Le Québec maintenant, a trouvé son ton et une manière de faire qui lui appartient. Son animation évite les détours et les fioritures. L’homme sait monter au filet à grands coups de patins.

Il a démontré qu’il est aussi capable de légèreté et d’autodérision. Certains de ses échanges avec MC Gilles et Catherine Beauchamp en témoignent éloquemment.

Ce passage se préparait « depuis longtemps ». Pierre Martineau, directeur général du 98,5 et vice-président des stations régionales de Cogeco Média, avait sondé le terrain auprès de Patrick Lagacé il y a plusieurs mois. Ce dernier a réagi en disant qu’il ne « fermai[t] pas la porte ». Résultat, un contrat a été signé.

Paul Arcand n’a pas voulu jouer aux « belles-mères » avec son successeur, mais il lui a quand même dit de faire les choses à sa façon, ce que fera sans aucun doute Patrick Lagacé. Les deux animateurs ont toutefois un point en commun : ils ne lâchent pas la grappe de raisins facilement avec les invités qui ont recours à la langue de bois.

Je me suis entretenu avec mon collègue et je lui ai demandé si les 18 mois qu’il a devant lui seront une grande source de stress avant ses débuts à l’émission matinale. Il m’a répondu que ce n’était pas dans sa nature de stresser pendant un an et demi. Cela va venir dans les semaines précédant son arrivée, selon lui.

Il voit plutôt cette longue période comme un « luxe » qui va lui permettre de bâtir une équipe à son image. Des changements sont donc à prévoir.

Cela dit, ce serait dommage de se priver de joueurs solides comme Pierre-Yves McSween, Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau. Est-ce que MC Gilles et Catherine Beauchamp le suivront dans cette nouvelle aventure ? Tout cela reste à voir.

Bien sûr qu’il connaîtra la cruelle et incontournable étape de la comparaison. Tous ceux qui « succèdent » à un animateur apprécié du public ont droit à ce traitement. Paul Arcand a raconté que lorsqu’il s’est emparé d’un créneau déjà occupé par Michel Beaudry un auditeur a téléphoné pour demander à quelle heure il y aurait des « jokes ».

Là-dessus, Patrick Lagacé affiche une certaine confiance. Il a 51 ans, près de 25 ans de métier derrière la cravate dont trois ans et demi à l’animation d’une quotidienne radiophonique. Il arrive donc avec de l’assurance et beaucoup de lucidité.

Évidemment, la question de l’horaire d’une matinale est une source de préoccupation. Pour avoir connu ce régime pendant six ans comme chroniqueur culturel (au moment où Patrick faisait d’ailleurs ses débuts comme recherchiste), je peux vous dire que cela est extrêmement exigeant.

Le son du réveil matin à 3 h 15 du matin est carrément inhumain. Il faut que tu extirpes ton corps du lit et que tu te douches, que tu t’engouffres dans ta voiture en pleine noirceur à moins 15 degrés et que tu arrives pétillant (et intelligent autant que possible) derrière un micro.

Patrick Lagacé se dit prêt à adopter cette vie « monastique » comme l’a qualifiée Paul Arcand. Son fils est plus grand, il sent qu’il peut se permettre ce changement de vie.

Paul Arcand lui a dit que les auditeurs du matin sont les « meilleurs ». J’ajouterais que ce sont aussi les plus redoutables. Ces gens se lèvent, commencent leur journée avec des animateurs, des journalistes et des chroniqueurs qui abordent des sujets parfois tranchants. Et comme on n’a pas toujours envie de danser sur Singin’ in the Rain tous les matins dans notre cuisine, ces personnages passent parfois à la moulinette.

L’autre bonne nouvelle dans cette annonce, c’est que Patrick Lagacé continuera d’écrire des chroniques pour La Presse. Il prendra une petite pause au moment de lancer l’émission pour mieux revenir dans « son » journal.

Et maintenant, la grande question : qui succédera à Patrick Lagacé dans le retour à la maison ? Des noms ne vont pas tarder à circuler. Pour certains, le repêchage au hockey est une passion, pour moi ce jeu de spéculation est une énorme source de plaisir. On va s’en reparler, il n’y a pas de doute !