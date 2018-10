Catherine Brunet, la voix française de Luna Lovegood

Evanna Lynch (Luna Lovegood) dans Harry Potter and the Half-Blood Prince

La propriétaire d'une baguette magique du professeur Rogue est persuadée que sa génération a été marquée par les livres de J.K. Rowling et que ses amis - comme Xavier Dolan et le designer Markantoine - s'inspirent de cet univers pour créer leurs oeuvres. «Quand tu as 11-12 ans et que tu lis sur le courage, la solidarité, l'entraide, la fidélité en amitié, ça finit par teinter ta vie.»

«Malgré la magie et tout ça, cette histoire est racontée de manière très réaliste. On s'attache aux personnages, il y a de vraies émotions, de vrais enjeux... Oui, ça nous a inspirés.»

Le chiffre 4 est son chiffre magique. Elle a lu la série à quatre reprises et a vu autant de fois les films. Elle a aussi visité quatre fois le parc d'attractions The Wizarding World of Harry Potter à Universal Studios Hollywood, en Floride.

Projet de tatouage

Un de ses projets est de se faire tatouer la formule pour ouvrir la carte du maraudeur: «I solemnly swear that I am up to no good» («Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises»).

«Dans mon cercle d'amis, tout le monde a un tatouage de Harry Potter. Je vous le dis, on est tous des vrais fans», dit Catherine Brunet.

Est-ce qu'il y a un rêve qu'elle n'a pas encore réalisé? Oui: recevoir sa lettre d'admission à Poudlard.