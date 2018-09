Stéphane Brizé: cinéma-vérité

Pendant longtemps, les ouvriers ont été associés à la gauche. Or, on a le sentiment que le discours populiste de droite, voire d'extrême droite, séduit aussi des gens au sein de ce milieu. Comment l'expliquez-vous?

De tout temps, à partir du moment où il y a une souffrance dans la société, il y a des partis très opportunistes, souvent positionnés à l'extrême droite, qui vont mettre de l'avant des solutions ultrasimplistes, souvent basées sur l'exclusion, la peur du prochain, la peur de l'étranger, la peur de toute différence. Cela se répand partout en Europe. Les termes qu'on utilise, la violence des propos, et cette façon décomplexée de les utiliser ouvertement, tout cela contribue à créer un climat très inquiétant. Je suis aussi choqué qu'un mot comme « populiste » soit désormais autant associé à la gauche qu'à la droite, car on semble vouloir leur faire dire la même chose. Or, ce n'est pas vrai. Il n'y a aucun discours d'exclusion à gauche. Les mots ont du sens et je l'ai bien compris en fabriquant ce film. On donne à des mots - "compétitivité" par exemple - un sens qui ne correspond pas à la réalité.

Vincent Lindon est devenu votre acteur fétiche. En guerre est votre quatrième film ensemble. Vous avez déjà déclaré qu'il n'y avait aucune complaisance entre vous. Qu'est-ce que cela veut dire?

Comme on se connaît depuis 10 ans, Vincent et moi, on se dit vraiment les choses. Il n'y a pas de poussière sous le tapis.

Nous avons des réactions similaires face aux différents enjeux et nous avons développé une forte complicité. Nous avons aussi le sentiment de progresser ensemble. Autrement dit, notre forme de couple est assez idéale. On a les avantages sans les inconvénients!

Creuserez-vous le même sillon dans un prochain film?

C'est maintenant une nécessité pour moi de regarder comment le monde fonctionne, mais je ne le ferai pas forcément du côté des ouvriers. C'est un grand paradoxe, car en tant qu'artiste, qu'on soit romancier, peintre ou cinéaste, on se nourrit de la souffrance du monde. Malheureusement, elle offre un terreau de création plutôt grand.

