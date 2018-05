Han Solo, «un héros des temps modernes»

Au fil du temps (et de l'espace)

1977: Star Wars, Episode IV: A New Hope

Premier volet de la série originale, A New Hope se déroule à l'époque de la guerre civile galactique entre les rebelles et l'Empire. On y fait la connaissance du téméraire Han Solo, un contrebandier qui travaille pour le très peu commode Jabba le Hutt. Solo, capitaine du vaisseau Faucon Millenium, s'avère aussi un excellent pilote. Dans l'épisode IV, Luke Skywalker et Ben Kenobi (Obi-Wan) recrutent Solo (et Chewbacca) afin de servir la cause rebelle.

1980: Star Wars, Episode V: The Empire Strikes Back (L'Empire contre-attaque)

L'Étoile de la mort (arme toute puissante de l'Empire) a été détruite, mais les rebelles sont poursuivis par les sbires du régime politique. Dark Vador veut la peau de Luke Skywalker - son fils, mais ce dernier ne le sait pas. Han Solo et Luke sont alliés et amis. Le début d'une histoire d'amour se dessine entre Han et Leia - soeur de Luke, mais ils ne le savent pas.

1983 : Star Wars, Episode VI: Return of the Jedi (Le retour du Jedi)

Han Solo est entre les griffes de Jabba le Hutt, son ancien «employeur», sur la planète Tatooine. Luke combine une attaque afin de le sauver. Pendant ce temps, l'Empire galactique entame la construction d'une arme encore plus destructrice que l'Étoile de la mort...

2015: Star Wars, Episode VII: The Force Awakens (Le retour de la Force)

L'acolyte de Luke Skywalker ne réapparaîtra ensuite que lors du premier épisode de la plus récente trilogie. Chewbacca et lui s'allieront aux nouveaux héros, Rey et Finn. On verra également évoluer une autre relation père-fils un brin dysfonctionnelle, puisque le fils de Han Solo (Ben) se révèle être l'antagoniste de ce nouvel opus, Kylo Ren, ancien apprenti de Luke Skywalker.

2018: Solo: A Star Wars Story (Solo - Une histoire de Star Wars)

L'intrigue de Solo, décrit comme un western de l'espace, se déroule entre les épisodes III et IV de la saga. Sur une période de sept ans, on y suit Han Solo (Alden Ehrenreich), qui fera la connaissance de celui qui deviendra son allié de toujours, Chewbacca (Jonas Suotamo), alors que l'homme et le Wookie sont embarqués dans le monde de la contrebande. Solo fera également la rencontre de Lando Calrissian (Donald Glover), de qui il obtiendra le Faucon Millenium, en remportant un pari.