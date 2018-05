Dany Boon: retour chez les Ch'tis

Dix ans après Bienvenue chez les Ch'tis, deuxième succès de l'histoire au box-office français, le réalisateur Dany Boon ressort ses provinciaux du Nord en les faisant cette fois débarquer à Paris. La ch'tite famille, qui prendra l'affiche le 4 mai au Québec, raconte l'histoire du designer Valentin D., qui dessine des meubles ultramodernes - et très inconfortables - aux côtés de sa femme Constance. Valentin est un Ch'ti d'origine, qui a renié ses racines et effacé son accent... jusqu'à ce que sa famille fasse brutalement irruption dans sa vie parisienne branchée. Le réalisateur Dany Boon, qui donnait également un one-man show à Montréal au Théâtre Olympia samedi dernier, nous parle des Ch'tis, du Québec et aussi du snobisme.

Vous avez dit de La ch'tite famille que c'était votre film le plus personnel. Comme vous venez du Nord, quand vous avez débarqué à Paris, on vous a dit que vous deviez perdre votre accent, oublier d'où vous veniez?

Oui. On m'a conseillé très gentiment de gommer cet accent, de le perdre pour faire carrière en me disant que ça ne marcherait pas de faire carrière avec l'accent ch'ti. Ce qui est fou! En fait, c'est pour ça que j'ai eu du succès, du moins en partie. Le fait d'avoir l'accent ch'ti et de faire des personnages du Nord, ça a fait ma différence et fait en sorte que le public a accroché à mon univers. Si j'avais réussi en gommant mon identité, j'aurais dû travestir la réalité pour essayer de caresser le public dans le sens du poil, ce qui est une connerie. Car pour faire rire, il faut être le plus sincère possible.

De nombreux artistes de la distribution, notamment Line Renaud et Pierre Richard, sont originaires du Nord. Se souvenaient-ils comment parler ch'ti?

Presque tous les acteurs venaient du Nord. Line Renaud a dû réapprendre un peu et pareil pour Pierre Richard, mais sinon, les autres parlaient ch'ti couramment. C'était leur première langue!

Dans le film, le père de Valentin D. est incarné par Pierre Richard, un grand acteur comique. A-t-il été une source d'inspiration pour vous?

Je suis très fan de Pierre Richard depuis toujours. Il est brillantissime. Il est toujours aussi drôle et, à 82 ans, il ne fait pas son âge. C'était génial de l'avoir sur mon plateau. Le premier jour de tournage, je disais à toute mon équipe: «Regardez, c'est Pierre Richard!» Dans la toute première scène qu'il a tournée, il est pris dans une salle de lavage avec une machine qui déborde. Je lui ai dit: «Il y a de l'eau partout, tu vas t'asseoir sur un petit tabouret, je ne vais pas te mettre dans l'eau froide.» Il a dit: «Non, non, ce sera plus drôle si je suis dans l'eau, je suis là pour faire rire!» Il a passé une demi-journée allongé dans l'eau glacée. C'est un mec incroyable.