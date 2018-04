Avengers: Infinity War: apothéose de superhéros

Dans la vraie vie, cette brochette de personnages représentait beaucoup de vedettes au mètre carré. Iron Man (Robert Downey Jr.), Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo), Black Widow (Scarlett Johansson), Black Panther (Chadwick Boseman), Star-Lord (Chris Pratt), Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), Spider-Man (Tom Holland), Vision (Paul Bettany), Gamora (Zoe Saldana), War Machine (Don Cheadle), Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), pour ne nommer que ceux-là.

La sortie d'Avengers: Infinity War marque le 10e anniversaire du fameux univers cinématographique Marvel (MCU). Le 19e et le plus ambitieux film de la mégafranchise - amorcée en 2008 avec Iron Man - en trace une sorte de bilan.

«C'est la culmination sans précédent d'une série d'histoires interreliées entre elles, ce qui n'a jamais été fait», dixit le producteur Kevin Feige, grand manitou de Marvel.

La conférence de presse avait un caractère si événementiel que les studios de Marvel - propriété de Disney - en avaient confié l'animation à nul autre que Jeff Goldblum (The Fly).

La veille de la grande première à Los Angeles, la plupart des stars n'avaient pas vu la superproduction réalisée par les frères Anthony et Joe Russo, qui ont aussi dirigé le plateau de Captain America: Civil War.

Quand un journaliste a demandé à Robert Downey Jr. si son personnage d'Iron Man serait dans la suite d'Avengers: Infinity War, l'acteur s'est retourné vers le patron de Marvel. Kevin Feige lui a alors fait un signe de tête affirmatif. «Si je vois demain au visionnement que je meurs, je serai confus», a blagué Robert Downey Jr.

Qui survivra au troisième chapitre de la série Avengers ? Sans doute - et bien entendu - Iron Man, donc.

Pour le reste, il faut voir le film.

Or, ce n'est que la première de deux parties d'Avengers: Infinity War qui prend l'affiche aujourd'hui.

Dix-neuf films plus tard

Pour le public, il peut être difficile de se retrouver parmi les 19 films de l'univers cinématographique Marvel (MCU). Des superhéros font équipe dans les deux premiers films de la série Avengers, mais ils s'affrontent entre eux dans Captain America: Civil War, sorti en 2016.

Cette fois-ci, ils doivent s'unir pour combattre le puissant Thanos, qui veut mettre la main sur toutes les Gemmes de l'Infini («Infinity Stones»), pour détruire la moitié de l'univers (voir autre écran).

D'un tournage à l'autre, les acteurs principaux de la mégafranchise Marvel doivent se replacer dans le temps et dans l'action.

«Pour bien ancrer ce que vit notre personnage dans le moment présent, nous avons des sortes de notes en bas de page», explique Don Cheadle, dont le personnage de War Machine est très mal en point à la fin de Captain America: Civil War.

«Il y a des moments dramatiques et des batailles spectaculaires, mais chaque personnage a sa quête. [...] C'est la quête des personnages qui assure une cohésion.»

Les superhéros ne sont pas unidimensionnels, poursuit Zoe Saldana. «Nous ne serions pas tous ici si ce n'était de l'aspect émotionnel de nos personnages», souligne l'actrice qui incarne Gamora, fille adoptive de Thanos.

Chris Hemsworth, dont le personnage de Thor est prédominant, a particulièrement apprécié ses scènes de tournage avec les Gardiens de la Galaxie, qui s'invitent pour la première fois dans la série Avengers. «C'était une autre dynamique avec de nouvelles interactions.»

Les BD: l'inspiration première

L'inspiration et les traits de caractère des nouveaux personnages? «On en revient toujours aux bandes dessinées, indique Kevin Feige. C'est notre pôle Nord.»

À l'écran, Thanos est en grande partie comme son créateur Jim Starlin l'a imaginé et dessiné, assure Kevin Feige.

Or, pour ce qui est de l'intrigue, une foule de choix scénaristiques étaient possibles pour l'équipe d'Avengers: Infinity War. «Au départ, nous avons mis des photos sur un mur de chaque personnage du MCU. Nous avons passé des mois et des mois à parler des quêtes des personnages et de comment ils pourraient se croiser, explique Anthony Russo, qui coréalise Avengers: Infinity War avec son frère Joe Russo. C'était un exercice hyper plaisant de juste se raconter des histoires, même si 99,9 % n'ont pas abouti dans le film.»

«Un soulagement»

En février dernier, la sortie de The Black Panther - avec un superhéros principal noir - ne pouvait mieux tomber avec le mouvement Black Lives Matter.

En conférence de presse, Chadwick Boseman, qui incarne la Panthère noire, s'est par ailleurs réjoui du fait que le royaume de Wakanda, sur lequel son personnage règne, occupe une place importante dans le scénario d'Avengers: Infinity War. «C'est même un soulagement», a-t-il dit.

Alors que la parité et l'égalité des sexes sont dans l'actualité depuis le mouvement #metoo, Marvel donnera aussi plus de visibilité à des superhéroïnes.

Evangeline Lilly incarnera le personnage de La Guêpe (The Wasp) dans The Ant and The Wasp, qui sort l'été prochain.

Mais surtout, Brie Larson incarnera Captain Marvel. Elle sera la première superhéroïne de l'univers cinématographique Marvel qui aura un film consacré à elle (qui doit sortir en 2019).

Une rumeur veut même que Marvel prépare un film composé entièrement de superhéroïnes. «J'ai entendu ces rumeurs», a dit en conférence de presse Danai Gurira, qui campe la guerrière et le bras droit de Black Panther, et qui n'a pas la langue dans sa poche.

Sa conclusion? «Des femmes prennent le contrôle dans différentes sphères dans notre industrie du divertissement. Il était temps, et cela fera aussi un monde meilleur.»

Entendu, Marvel?

