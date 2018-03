Jalouse vu par Karin Viard et Anne Dorval

Anne Dorval: À la demande des Foenkinos

«Les frères Foenkinos ont d'abord contacté mon agent pour me convoquer à une rencontre. J'y suis allée et nous avons eu, je dois dire, beaucoup de plaisir, vraiment. Le personnage de Parisienne qu'ils m'ont proposé est assez présent dans le film, mais il ne constitue pas un grand défi d'actrice non plus. On ne parle pas ici du plus grand rôle de ma vie. Mais je trouvais le scénario intéressant, et, surtout, la gang dans laquelle je me suis retrouvée était très stimulante. David et Stéphane Foenkinos sont des êtres tout à fait charmants.»

Un tournage harmonieux

«Ce fut un beau tournage, avec des partenaires agréables. L'équipe technique était aussi formidable. D'ailleurs, j'essaie toujours de créer des liens avec les techniciens et je ne m'éloigne jamais trop d'eux ensuite. J'estime qu'ils sont notre premier public et il m'importe de ressentir leur réaction quand on travaille. Et puis, l'ambiance était légère, pas compliquée, vraiment, ce fut très agréable.»

Et Karin Viard?

«Je l'appréciais déjà beaucoup à travers ses rôles, mais je ne la connaissais pas du tout. Nous nous sommes tout de suite bien entendues. On a beaucoup ri ensemble, et je dois dire que ça n'arrive pas sur tous les plateaux où l'on tourne des comédies, car la pression peut parfois alourdir l'atmosphère. Là, le travail s'est fait en toute légèreté. Karin est charmante et drôle, et nous avons tourné dans une ambiance détendue. Ça aide beaucoup, car il est beaucoup plus difficile de livrer une performance quand tout le monde est stressé et doute de tout!»

Et la France?

«Je n'ai pas d'autres projets précis pour l'instant en France, mais on me propose des choses, parfois intéressantes, parfois moins. Comme je suis installée ici, et que j'ai déjà beaucoup de projets chez nous, il est certain que si une proposition française intéressante se pointe, il faut qu'elle arrive à un moment où je suis en mesure de me libérer pour aller tourner là-bas. Ce n'est pas toujours possible.»

La première réaction

«J'ai vu le film il y a quelques jours à peine! Je n'avais pas pu me rendre en France pour la première, et quand il a été montré ici, au festival Cinemania, c'était le jour de mon anniversaire! Je suis allée présenter le film à l'Impérial, mais on m'attendait ailleurs ensuite. De toute façon, voir sur grand écran pour une première fois le film dans lequel je joue, avec plein de monde autour, ce n'est pas ma tasse de thé. Idéalement, j'aimerais même ne jamais voir mes performances. Mais si je dois le faire, je préfère les regarder dans l'intimité, sur le plus petit écran possible. J'ai d'ailleurs visionné Jalouse sur mon téléphone. J'ai bien aimé le film parce qu'il est à l'image des frères Foenkinos: il y a de l'humour, de la bonté, de l'élégance, c'est fin et intelligent. Et en plus, il n'y a rien de prétentieux dans leur approche. Vraiment, ce film leur ressemble.»

Jalouse prendra l'affiche le 30 mars.

