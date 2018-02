Les nouveaux producteurs: au service du cinéma

Ils ont entre 29 et 38 ans, ont fondé leur boîte de production il y a moins de 10 ans et parlent beaucoup plus d'art, d'instinct et de mission que d'argent. Portrait de cinq hommes et femmes qui représentent la nouvelle génération de producteurs de cinéma.

Katerine Lefrançois dégage une telle énergie que l'on comprend tout de suite pourquoi un de ses amis, à la fin de leur bac en cinéma à l'Université Concordia, lui a demandé de produire un de ses projets. « Il m'a dit : tu es tellement intense, veux-tu produire mon film ? J'ai dit non, après je n'ai pas dormi de la nuit ; alors le lendemain, j'ai dit oui. »

Le résultat a été la websérie Les jaunes, diffusée à l'été 2013, coproduite avec Pascal Plante et tournée bénévolement sur cinq semaines. « J'ai trouvé ça très dur, mais j'ai trouvé ma place dans ça. » Une vocation était née.

Hier, Katerine Lefrançois, qui vient juste d'avoir 29 ans, s'est envolée pour le festival de Berlin avec plusieurs membres de l'équipe des Faux tatouages, son premier long métrage qui est présenté dans une section parallèle. Le film de Pascal Plante, qui a remporté l'automne dernier le prix du meilleur film canadien au Festival du nouveau cinéma, et qui est aussi allé au festival de Vancouver et à Slamdance, prend d'ailleurs l'affiche dans les salles québécoises aujourd'hui.

« Je ne veux pas me créer d'attentes, mais chaque projet est plus ambitieux et avance dans la bonne direction, dit Katerine Lefrançois, qui a produit trois courts métrages entre Les jaunes et Les faux tatouages, dont Blonde aux yeux bleus de Pascal Plante. J'apprends à 100 milles à l'heure en ce moment. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, je ne savais pas c'était quoi un agent de vente. Maintenant, je le sais ! »

Nouvelle génération

Katerine Lefrançois représente bien la nouvelle génération de producteurs du cinéma québécois. Comme les autres, elle a appris son métier sur le tas et découvert comment faire beaucoup avec moins. Comme eux, elle ne compte pas ses heures et parle de passion, de vision et de se mettre au service des cinéastes.

« Il y a des gens qui voient davantage le cinéma comme une business, et je trouve que leurs films manquent de coeur. Le cinéma est une façon de véhiculer un message, des valeurs, d'être le reflet d'une société. Si tu le fais pour l'argent, tu risques de dénaturer l'oeuvre. Mon travail est de comprendre la démarche des artistes en poussant le plus possible le film pour qu'il ait une belle vie. »

Parce qu'elle aime choisir ses projets, Katerine Lefrançois a quitté la maison de production Nemesis pour fonder sa propre boîte, Les productions Bal masqué, et travaille seule chez elle. « Mon bureau, c'est ma table de cuisine ! » Quand on lui demande pourquoi elle a choisi le rôle de productrice parmi tous les métiers du cinéma, elle sourit.

« Je me pose la question tous les jours : pourquoi. Mais quand je travaille avec un réalisateur super allumé par son histoire et que je vois que je suis celle qui peut faire la différence, c'est difficile de dire non. La passion est la première raison. Sinon pourquoi travailler le soir et la fin de semaine ? »

Système D

Quand on regarde Katerine Lefrançois et tous les autres de sa génération, on est loin de l'image du producteur à l'argent qui se promène en voiture sport. Ils sont souvent les derniers à se verser un salaire - Katerine Lefrançois s'est même endettée pour produire son premier projet. « J'étais prête à ça. Mais plus maintenant. Maintenant, je vais avec les institutions financières. Si on n'a pas d'argent, on ne le fait pas. »

Les faux tatouages a été réalisé avec 250 000 $ grâce au programme de microbudget de Téléfilm Canada. Sans ce fonds, dit Katerine Lefrançois, le film n'aurait pas existé. « On a prouvé qu'une équipe jeune est capable de faire un long métrage valable, reconnu à l'international. »

Le système D, les jeunes producteurs et réalisateurs n'ont pas eu le choix de l'apprendre. L'argent n'est pas plus abondant - « Même si on est chanceux par rapport à plein d'autres pays ! » - et les maisons de production, plus nombreuses.

« Je ne sais pas comment les autres ont commencé il y a 30 ans, dit Katerine Lefrançois. J'imagine que c'était un peu plus par échelon, alors que nous, j'ai l'impression qu'on saute les échelons ! Et ce n'est pas mauvais. Oui, il me manque souvent des connaissances, mais je n'ai pas besoin d'être adjointe pendant 20 ans pour apprendre comment ça marche. Surtout que le milieu est en constante évolution. »

Les nouveaux acteurs ont la chance de disposer d'équipement plus léger, un peu moins cher, et qui donne de « super bons résultats ». Le support est plus accessible qu'avant, croit Katerine Lefrançois. « Il y a toutes sortes de films avec toutes sortes d'images. On n'attend plus juste des films 35 mm pellicule qui lookent 35 millions. »

Bien sûr, il reste difficile de faire déplacer les gens dans les salles - un problème qui « hante » littéralement tout le monde, nous a même avoué Hany Ouichou, producteur de Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau. Katerine Lefrançois, elle, croit qu'il faut continuer à essayer d'emmener les spectateurs dans les salles, mais veut aussi explorer d'autres avenues, comme le web.

« C'est comme les réseaux sociaux. Ce n'est pas le choix entre Facebook et Instagram, c'est Facebook ET Instagram, parce que ça ne rejoint pas les mêmes personnes. Le cinéma et le web sont des fenêtres de diffusions différentes, qui vont aller chercher des spectateurs différents. »

Où se voit-elle dans cinq ans ? « Sans rêver en couleurs, j'espère avoir un bureau et des employés. Je veux suivre ma passion et mon instinct et voir où ça mène. Mais je sais que je ne peux pas continuer à passer énormément de temps sur des projets où je ne suis pas payée la plupart du temps. Je suis super ambitieuse, je suis prête à travailler fort, mais je ne veux pas qu'à la fin de ma vie, mon plus grand regret soit d'avoir travaillé tout le temps. »