Amandine Gay: paroles de femmes

Comment avez-vous choisi les intervenantes du film?

La grande majorité, je les ai recrutées sur les réseaux sociaux. J'ai repéré des comptes Twitter, des blogues, des pages Facebook, et j'ai lancé un appel. J'avais prévu six mois pour trouver dix personnes... et j'ai reçu quinze mails en deux heures! Après une semaine, j'avais une soixantaine de femmes qui étaient intéressées. Ma théorie, qui était que les filles noires étaient prêtes à prendre la parole, a été confirmée.

C'est un documentaire militant?

Oui, bien sûr. Mais tous les films le sont! Hollywood est très militant quand il s'agit d'imposer la vision américaine au reste du monde. On va souvent considérer comme plus militant le discours des minoritaires, mais jamais celui des majoritaires. Mon film, il vise justement à questionner ça. Il y a un privilège en soi d'appartenir à la norme, de faire partie du groupe qui n'est pas questionné. Alors oui, si vous voulez considérer que La La Land est politique, mon film l'est aussi.

Le film s'intitule Ouvrir la voix. La parole, c'est votre principale arme?

Oui. On ne peut pas régler les problèmes de société, ou de famille, quand il y a des choses qui sont cachées. Ouvrir la voix, c'est commencer des conversations sur une base saine! Il y a peut-être des choses qui vont sortir qui ne vont pas faire plaisir, mais après, on va pouvoir vraiment travailler ensemble.

Vous vivez au Québec depuis 2015. Pourquoi avez-vous quitté la France?

J'ai vécu en Australie, en Angleterre, je savais que j'aimais les sociétés anglo-saxonnes... Les Québécois ont beau être francophones, ils sont anglo-saxons. C'est vrai ! C'est l'Amérique du Nord ici, pas l'Europe. Ce sont des modèles de société qui me conviennent mieux. Le mot communautarisme n'existe pas, ce sont des sociétés interculturelles où on accepte que les gens appartiennent à leur communauté. Ce n'est pas du tout le modèle français. Mais pouvoir partir est aussi un privilège.

À la fin du film, vous demandez d'ailleurs aux femmes si elles veulent partir ou rester. Et elles choisissent de rester.

Ce serait terrible de finir en disant que la seule chance de s'en sortir est de s'en aller. Ce n'est pas un projet de société non plus. Je suis une artiste, une militante, j'appartiens à ce groupe de personnes qui râlent, mais si on râle, c'est parce qu'on croit que ça peut changer ! Je ne suis pas quelqu'un de fataliste. Je suis fatiguée, mais pas fataliste.

Quelle vie souhaitez-vous à votre film?

J'ai envie qu'il soit plus accessible aux jeunes, qu'il aille dans d'autres pays... Qu'il continue à faire ce qu'il fait là, quoi, à lancer des conversations. J'espère aussi que dans quelques années, il y a une fille noire qui fera des films et qui dira qu'elle a voulu devenir réalisatrice quand elle a vu Ouvrir la voix. C'est ma grosse ambition. Le jour où ça arrivera, je serai bien fière!

______________________________________________________________________

Ouvrir la voix prend l'affiche vendredi.