Fanny Ardant: la grâce de l'instinct

Elle entre dans la pièce et tout s'éclaire d'un coup. Le sourire est engageant, la poignée de main est sincère et le regard est franc. Fanny Ardant, tenue chic et classique alliant rétro et post-modernisme, ne joue pas le jeu du service après-vente. Elle est là, entière, curieuse de toutes les rencontres, y compris avec les journalistes.

On doit d'ailleurs à cette curiosité son intérêt envers un scénario écrit par un cinéaste qu'elle ne connaissait pas. Sa rencontre avec Nadir Moknèche (Goodbye Morocco) dans un café a scellé le sort de Lola Pater.

«J'ai tout de suite aimé Nadir, explique l'actrice. Je me suis remise entre ses mains, d'autant qu'il connaissait bien le sujet. Finalement, je ne suis pas du tout une actrice professionnelle, dans le sens que j'aime les êtres pour tout ce qu'ils apportent, et je m'en nourris. On m'a souvent demandé si le fait d'incarner une femme ayant déjà été un homme constituait un défi particulier, mais je ne vois pas du tout les choses comme ça. Tout appartient à l'être humain!»

Une histoire père et fils avant tout

Au-delà de la nature transgenre du personnage, le coeur du récit de Lola Pater repose principalement sur une relation entre un père et son fils. Le cinéaste a puisé dans son histoire personnelle - il a perdu son père dans un accident à l'âge de 3 ans - pour écrire un scénario dans lequel un fils devenu adulte retrace un père dont l'image ne correspond plus du tout à celle qu'il avait en mémoire. Précisons que le jeune homme est incarné par Tewfik Jallab, vedette avec Karine Vanasse de Malek, le prochain film de Guy Édoin.

«Le plus étrange, en fait, a été de tenir compte du passé masculin du personnage, particulièrement son rôle de figure paternelle, fait remarquer Fanny Ardant. Étant mère de trois filles dans la vie, il y a des choses que je ne ferais jamais, comme, par exemple, donner une claque quand le fils lui parle mal. Mais que ferais-je si jamais l'une de mes filles me sortait de sa vie? Dans l'histoire du film, l'enjeu est plus énorme, bien sûr, car le fils ne s'attend pas du tout à ce que cet homme, qu'il n'a pas vu depuis si longtemps, ait changé de sexe. Lola est une femme qui a tout voulu. Et je dis: pourquoi pas? J'aime son insolence, sa liberté, sa fragilité aussi. Ce personnage est très riche.»

À l'instinct

Fanny Ardant a abordé le personnage de Lola comme elle le fait avec tous les autres: à l'instinct. Elle aime se mettre au service d'un metteur en scène, n'hésite pas à essayer plein de choses, se révèle «docile» sur un plateau.