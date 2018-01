Film Stars Don't Die in Liverpool: la vedette d'Hollywood et son jeune acteur

Peu de gens se souviennent de l'actrice Gloria Grahame. Pourtant, la sulfureuse blonde a tourné dans une cinquantaine de films et gagné l'Oscar de la meilleure actrice de soutien en 1953 pour son rôle dans The Bad and the Beautiful.

Les livres d'histoire l'ont effacée et les studios d'Hollywood l'ont écartée un peu à cause de sa vie privée un brin scandaleuse. Mariée avec quatre hommes différents, dont Nicholas Ray, elle a fait scandale en épousant quelques années après leur divorce le fils du cinéaste, Tony Ray, qu'elle aurait, selon la rumeur, débauché alors qu'il n'avait que 13 ans.

Mais Film Stars Don't Die in Liverpool, adapté du livre du même titre de Peter Turner et qui met en vedette Annette Bening et Jamie Bell, évoque une autre époque: l'époque où Gloria, réfugiée dans la province anglaise et âgée de 54 ans, est tombée amoureuse d'un acteur de 26 ans de Liverpool. Leur histoire d'amour a duré trois ans et elle est au coeur de Film Stars Don't Die in Liverpool, ville où Gloria Grahame a passé ses derniers jours en 1980 dans la famille ouvrière de Peter Turner, avant d'être emportée par un cancer.

Histoire véridique

Selon le réalisateur Paul McGuigan, rencontré à Toronto à l'automne, les droits du livre paru en 1986 ont été achetés il y a plus de 20 ans par une productrice, amie d'Annette Bening. «À l'époque, Annette était trop jeune pour le rôle. Mais quand j'ai repris le projet récemment, elle est la seule actrice à qui j'ai parlé. Et quand Jamie est venu pour l'audition, j'ai su immédiatement qu'il était fait pour le rôle, notamment en raison de son accent de Liverpool et de ses racines ouvrières semblables à celles de Peter. En passant, tout dans ce film est véridique. Nous n'avons rien inventé, sauf la scène où Gloria et Peter répètent pour Roméo et Juliette. Ça, c'était un cadeau à Peter Turner qui aurait voulu pouvoir jouer la pièce avec Gloria. On lui a d'ailleurs confié le rôle du type qui vient placer les chaises sur scène.»

Au grand écran, la chimie entre cette actrice hollywoodienne un peu fantasque, réduite à jouer dans des théâtres de province, et ce jeune acteur issu d'un modeste milieu ouvrier est palpable et, surtout, parfaitement crédible. Mais à Toronto, à la table de conférence où ils ont pris place, Annette et Jamie, un acteur et danseur révélé pour son rôle dans Billy Elliot, ressemblaient plus à des étrangers qu'à des amants, ce qui dit toute la mesure de leurs talents.