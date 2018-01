In the Fade: la vengeance d'une blonde aux yeux bleus

In the Fade est un film de vengeance pur et dur où, face aux ratés du système judiciaire, une femme (Diane Kruger) décide de se faire justice elle-même.

Une histoire crédible

Fatih Akin jure qu'il n'a jamais eu l'intention de faire un film bêtement vengeur, et encore moins un film de vengeance hollywoodien. «J'ai regardé beaucoup de films de vengeance, a-t-il raconté. Surtout des films coréens, avec beaucoup de sang et de très belles filles. J'adore ces films-là, mais je ne pouvais pas prendre cette voie-là. Je savais que j'avais une histoire spectaculaire, mais le défi, c'était avant tout de la rendre crédible. Et pour la rendre crédible, je ne pouvais prendre ni la voie coréenne ni la voie hollywoodienne, mais une voie plus subtile.»

«Tout le film a été construit en fonction de la fin. Je savais où j'allais. Je n'ai jamais eu d'hésitation à cet égard.»

In the Fade se déploie en trois actes. Dans le premier acte, c'est la vie de tous les jours, avec ses jeux, ses joies, ses petits détails insignifiants et son calme apparent. Et puis, en l'espace d'une seconde, tout bascule, tout s'effondre, tout est perdu à jamais. La scène où Katja découvre avec effroi les ruines fumantes où ont péri son mari et son fils est d'une violence inouïe. Diane Kruger y est tellement déchirante et criante de vérité qu'on se demande comment elle a fait pour puiser en elle autant de détresse et de désespoir.

«Je pense que la seule façon de rendre cette douleur en tant qu'actrice, c'est de sauter dans le vide et de se retrouver à nu avec rien d'autre que son empathie... Il faut se mettre dans les souliers de l'autre. Et cela, ça se fait en parlant aux gens, en les écoutant, et surtout, surtout, il faut se donner la permission de ressentir de l'intérieur cette émotion-là. Mais il n'y a pas que de la haine dans ce qu'elle ressent. Il y a une infinie variété d'émotions. Il y a à la fois la possibilité qu'elle s'en sorte, qu'elle rencontre quelqu'un et qu'elle recommence à vivre. Et il y a aussi l'envers, soit l'impossibilité de continuer à vivre parce que la vie n'a plus de sens.»

Le titre In the Fade n'est pas sorti de la tête de Fatih Akin. C'est directement inspiré de la chanson In the Fade du groupe californien Queens of the Stone Age. Un couplet en particulier résume bien le film: «Il n'y a rien à sauver, tu vis jusqu'à ce que tu meures.»

Dans ce peu de mots, tout du film est dit.

In the Fade (Hors de nulle part) prend l'affiche le 2 février.