Richard Linklater: l'autre versant du patriotisme

Bryan Cranston, Steve Carell et Laurence Fishburne dans Last Flag Flying, un film de Richard Linklater

Vu de l'extérieur, nous avons souvent l'impression que la notion de patriotisme provoque plus que jamais la division aux États-Unis. Comment voyez-vous la chose?

Cette notion de patriotisme peut être utilisée à toutes les sauces, par des gens dont le but, justement, est de diviser le peuple. Nous vivons dans un monde tellement militarisé - des sommes d'argent astronomiques sont investies - que si tu remets en question la guerre, tu remets du même coup en question le système capitaliste et on fera de toi un traître. Si tu t'enrôles dans l'armée en pensant faire valoir de nobles valeurs, il y a de fortes chances que le pays t'utilise autrement que pour ce à quoi tu t'attendais au départ. Ils vont dire que tu es mort pour la liberté, la démocratie, l'amour de la patrie, mais on sait très bien que les intérêts sont autres. C'est ce dont le film parle.

C'est d'ailleurs ce qui déchire Larry [Steve Carell]. Il se révolte contre toute cette rhétorique bidon que lui envoient au visage les autorités militaires, mais il veut aussi honorer la mémoire de son fils...

Bien sûr. On peut refuser toute cette rhétorique, la contester aussi, être profondément antimilitariste, mais cela n'empêche pas d'honorer ceux qui ont choisi de mettre leur vie au service du pays en s'enrôlant. Si, ensuite, le pays utilise les services du jeune homme ou de la jeune femme au profit d'un mensonge, cela doit rester sur la conscience du pays, pas de la personne. On peut être d'accord à 100 % pour honorer les individus, mais on peut aussi fulminer envers des politiques qui résultent inutilement en perte de vies humaines. En fait, j'ai exploré ce thème-là moi-même en faisant le film. Je l'ai commencé en étant très en colère, mais à l'arrivée, je ne peux faire autrement qu'éprouver plus de respect pour les soldats. Ce sujet est très complexe. Rien n'est tout à fait noir ou tout à fait blanc.

Steve Carell, Bryan Cranston et Laurence Fishburne forment un trio d'exception. Avez-vous écrit le scénario du film spécifiquement pour eux?

J'essaie de ne pas trop penser aux acteurs à l'étape de l'écriture. Enfin, si, un peu quand même. Mais je ne veux pas trop m'en préoccuper avant d'entrer en production, car on ne sait jamais si le projet leur plaira, ou s'ils seront disponibles. Une fois la distribution établie, j'organise toujours une bonne série de répétitions avec eux. En général, les acteurs aiment disposer de ce temps pour bien cerner leur personnage, mais je vous dirai que cette partie du travail est tout aussi importante pour moi. C'est à cette étape que le film prend véritablement forme, et que nous prenons le temps de discuter afin que nos visions concordent.

Au coeur de Last Flag Flying figure aussi une exploration de l'amitié masculine, telle que vécue par une génération plus mûre. Votre film précédent, Everybody Wants Some !!, abordait l'amitié entre des jeunes hommes dans les années 80. Diriez-vous qu'il s'agit d'un thème fondamental dans votre cinéma?

Il est vrai que j'aime explorer ce sujet, mais ma préoccupation principale est de raconter une bonne histoire. Je fais d'ailleurs présentement le montage de mon prochain film, dont le récit est construit autour de personnages féminins. Where'd You Go, Bernadette est une adaptation d'un roman de Maria Semple, avec Cate Blanchett, Kristen Wiig et Judy Greer. J'en suis ravi!

Last Flag Flying prendra l'affiche le 24 novembre.