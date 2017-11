Jérémie Renier: l'un et l'autre

«À cause des scènes de nudité, il fallait qu'une forme d'intimité s'installe très vite, et François nous a accompagnés, Marine et moi, de façon très rigoureuse. Il savait exactement comment il allait découper ses scènes. Nous les avons répétées de façon très précise afin que nous puissions ensuite nous sentir plus libres. Il est certain qu'à partir du moment où l'on accepte de jouer dans un film de ce genre, on sait qu'il faudra tourner ces scènes-là et les assumer. Donc, il est important de bien les préparer afin qu'il n'y ait pas de gêne. Je dirais que tout cela s'est passé dans le travail, l'amusement et la bienveillance. François ne fait pas partie de ces metteurs en scène qui souhaitent créer un malaise ou instaurer un climat déstabilisant. Il n'y a rien de malsain dans son approche.»

Un premier film en boîte

Jérémie Renier doit à François Ozon sa vocation d'acteur. C'est en effet sur le plateau des Amants criminels que le jeune acteur belge, alors âgé de 18 ans, a véritablement pris la décision d'exercer cet art.

«Auparavant, c'était plus difficile pour moi, explique-t-il. Quand je suis arrivé sur le plateau des Amants criminels, on dirait qu'un déclic s'est fait, grâce à François. L'atmosphère sur son plateau était très différente. C'est aussi là que j'ai compris que le rôle d'un acteur dépassait le fait de savoir se placer devant une caméra!»

À vrai dire, l'intérêt principal de Jérémie Renier au départ était d'obtenir une expérience de plateau, laquelle est passée par le jeu. Mais l'adolescent de l'époque jouait avec une caméra depuis toujours et il a filmé d'innombrables petits courts métrages «improbables» avec ses potes.

Cette envie de passer derrière la caméra le rattrape maintenant. Avec son frère Yannick, Jérémie Renier vient de réaliser un premier long métrage, Carnivores, dont la sortie est prévue le printemps prochain en France.

«Cette envie remonte à plus loin que mes débuts comme acteur, mais je n'ai jamais osé la revendiquer, fait-il remarquer. Au fil de mon expérience sur les plateaux, j'ai pu constater à quel point le travail d'un metteur en scène était colossal et j'ai toujours eu peur de ne pas être à la hauteur. Mais là, ça a été plus fort que moi et j'ai trouvé un binôme pour me rassurer: mon frère Yannick. Je m'aperçois d'ailleurs que l'expérience d'un tournage sur le plan humain est ce qui compte le plus à mes yeux. On souhaite toujours que les films aient ensuite une belle carrière, mais cet aspect m'importe moins, car peu importe l'accueil, il me restera toujours le souvenir de la création.»

_______________________________________________________________________

L'amant double prendra l'affiche le 24 novembre.