Justice League: Wonder Woman, féministe, mais...

L'héroïne de DC Entertainment Wonder Woman est-elle un symbole du féminisme? À l'occasion de la sortie en salle de Justice League, la question refait surface et les avis divergent.

Dès la sortie du long métrage Wonder Woman, en juin dernier, la question a retenti dans les critiques, chacun y apportant sa réponse, une onde de scepticisme planant quant aux valeurs féministes prétendument incarnées par l'héroïne.

Réalisé par Patty Jenkins, première femme à porter une superhéroïne au grand écran, Wonder Woman met en scène une déesse forte physiquement, mentalement et moralement. Une déesse, cependant, au costume qui dévoile beaucoup de sa plastique parfaite et qui, lorsqu'elle pénètre dans le monde des humains, voit ses faits et gestes dirigés par un homme.

Un retour à la genèse du personnage, en 1941, révèle que le créateur de la superhéroïne, William Moulton Marston, s'est inspiré du mouvement féministe pour imaginer Wonder Woman, souhaitant créer une figure capable d'inspirer les fillettes. «Wonder Woman est un modèle de féminité fort, libre et courageux, pour lutter contre l'idée que les femmes sont inférieures aux hommes et pour inspirer aux jeunes filles la confiance en elles», disait le communiqué de presse d'All Star Comics, à l'époque de sa création.

«Il voulait redonner leur place aux femmes, en leur disant qu'elles sont capables de faire tout ce que les hommes peuvent faire», explique Marc Parenteau, propriétaire de la boutique spécialisée en BD Comic Hunter. Il croit que Wonder Woman est indéniablement féministe, mais que la manipulation du personnage, entre les mains de différents auteurs de bande dessinée ou réalisateurs, a parfois altéré son message.

Bien qu'elle fasse preuve d'une force qu'on n'accorde pas souvent aux femmes, Wonder Woman n'est pas associée au féminisme par tous pour autant. «Elle représente la féminité, dans la Ligue des justiciers, c'est elle qui a de la compassion et de belles valeurs, raconte Caroline Fréchette, vlogueuse passionnée de bande dessinée, fondatrice de la chaîne YouTube Geeky. Encore un cliché comme quoi les femmes sont sensibles et maternelles...»

La fibre féministe de Wonder Woman

Y a-t-il un féminisme ancré dans le personnage de Wonder Woman au-delà du fait qu'elle soit une superhéroïne de sexe féminin qui est la vedette d'un film qui porte son nom? Amy Teixeira, fervente amatrice de bande dessinée, croit fermement que oui. «Elle vient d'une île entièrement peuplée de femmes, elle n'a jamais eu de doute sur ses habiletés à cause de son sexe, décrit celle qui s'affirme féministe. Le fait qu'une femme puisse être "inférieure" n'est même pas concevable pour elle.»

Enfant de Zeus, façonnée à même l'argile, Wonder Woman n'est techniquement même pas une femme. Une déesse amazone, par définition sans défauts, symbole du féminisme? «Les superhéros en général sont souvent montrés comme étant parfaits, hommes comme femmes, c'est un idéal qui a toujours été poussé par les comics», soulève Anaïs Fraile-Boudreault, vendeuse chez Comic Hunter et passionnée de BD. Un tatouage du logo de Wonder Woman ornant son poignet, la jeune femme, qui collectionne une des séries de la superhéroïne, admet qu'il y a «de la place pour de l'amélioration» quant à l'hypersexualisation et la diversification des corps féminins.

«J'ai vu des comics où Wonder Woman portait des pantalons et c'était bien plus légitime qu'un petit bodysuit», poursuit-elle, tout en ajoutant que l'habillement de la guerrière, aux allures des combattants grecs, correspond au souci de réalité. Les Amazones, le peuple de la princesse Diana (qui deviendra plus tard Wonder Woman), sont des guerrières vivant sans hommes. D'après Amy Teixeira, l'argument du costume trop affriolant est «ridicule».