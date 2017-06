Cars 3: tous en piste!

Pour donner de l'âme aux bagnoles, des acteurs en chair et en voix. Ils racontent leur personnage.

Lightning McQueen

Owen Wilson

Dix ans après avoir fait ses débuts sur le circuit NASCAR, le flamboyant numéro 95 est maintenant considéré comme un vétéran. À ce titre, il est talonné par de nouveaux venus qui veulent le pousser vers la voie de garage.

«La question du mentorat m'a interpellé parce qu'une des choses les plus importantes dans la vie est de trouver ses mentors. On a tous besoin de conseils, d'encouragements, et de faire partie d'une communauté.»

Jackson Storm

Armie Hammer

Il est rapide, racé, prêt pour la victoire. Un leader de la jeune génération sur le circuit. D'accord, sa confiance en lui et son comportement arrogant peuvent en refroidir certains, mais sa vitesse est en train de redéfinir le sport.

«Jackson est l'incarnation de la nouvelle génération. Plus intelligente, plus rapide, plus belle [rires]. Par contre, l'amour, la passion du sport ne sont pas son moteur. C'est plutôt la technique.»

Cruz Ramirez

Cristela Alonzo

Elle est cool, elle est impétueuse et elle entraîne les «coureurs» avec compétence, utilisant pour cela les technologies de pointe. Oh, elle a autrefois rêvé d'entrer dans la compétition! Mais...

«Elle a eu des rêves, qu'elle a abandonnés. Sous des dehors d'assurance, elle doute de ses compétences, ce qui l'empêche de foncer. Or, foncer est le seul moyen de vous rendre meilleur, foncer et faire du mieux que l'on peut.»

Natalie Certain

Kerry Washington

C'est une analyste statistique respectée. Les chiffres, elle connaît et sait les faire parler. Du moins le croit-elle. Parce qu'on peut faire dire beaucoup de choses aux statistiques. Surtout si on fait abstraction du facteur humain (ou automobile).

«C'est bien de voir une femme scolarisée, talentueuse, intellectuelle, mais qui a aussi à apprendre. La vie est plus complexe que les chiffres. Elle va recevoir ici une leçon d'humilité. Et de vie.»

Sterling

Nathan Fillion

Brillant businesscar à l'évidente richesse, il est plutôt décontracté et avenant. Et il semble avoir à coeur le bien de son nouveau poulain, Lightning McQueen. Sauf que le bien de l'un peut ne pas être celui de l'autre.

«Ce qui est incroyable, c'est qu'on oublie vite qu'on est en présence de voitures. Un pixel à la fois, Pixar crée un monde, un repas somptueux... dont je ne suis au bout du compte qu'une pincée de poivre.»

Miss Fritter

Lea DeLaria

Autobus scolaire et championne de derby de démolition, elle sème la terreur avec ses panneaux d'arrêt aiguisés comme des lames de scie ronde.

«Elle donne une autre signification au bus scolaire. Quand ils l'auront vu, les enfants vont courir pour monter dans le leur ! Mais pour moi, elle est unique : les gens de Pixar l'ont décorée avec le signe de mon école et sa plaque d'immatriculation est ma date d'anniversaire!»

River Scott

Isiah Whitlock Jr.

D'origine modeste, il s'est entraîné dur et n'a jamais baissé... les roues. Il a ainsi remporté sept fois la Piston Cup au début des années 50 et est entré dans la légende. L'importance de l'histoire, il connaît.

«Et moi aussi. Il ne faut pas oublier le passé, il n'y a que du bon à se tourner vers ceux qui nous ont précédés. C'est grâce à eux que nous sommes où et ce que nous sommes aujourd'hui.»

Mater

Larry the Cable Guy

Dépanneuse inspirée d'un modèle des années 50, c'est le meilleur ami et le faire-valoir de Lightning. Et l'origine des problèmes survenus dans Cars 2. Cette fois, son rôle est moins important.

«Pourquoi ça me rendrait triste? Mater fait ce qu'il a à faire, s'il n'a qu'une phrase à prononcer, ce n'est pas grave, il reste Mater, pas le plus brillant, mais l'ami fidèle. Et moi, je suis dans un film Pixar!»