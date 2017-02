Tarell Alvin McCraney: dramaturge engagé, plus que jamais

Un rappel des blessures de jeunesse

Le succès - plutôt inattendu - de Moonlight a évidemment changé la donne dans le parcours personnel du scénariste. À ses yeux, il ne faudrait pas croire pour autant que la partie est gagnée.

«L'aspect le plus positif de ce succès réside sans doute dans un effet d'entraînement et dans le fait que les gens ayant vécu des choses similaires aux miennes ont droit à plus d'attention. Mais ça ne me donne pas confiance davantage. Je dirais même que je me sens encore plus vulnérable. En fait, l'histoire du film me ramène toujours à ce qu'il y a de plus sensible en moi. Je ne suis pas un revendeur de drogue, mais ça ne veut pas dire que je ne ressens pas les mêmes fragilités que le personnage.»

«Écrire un scénario à propos des blessures que tu as vécues dans ta jeunesse n'élimine pas d'emblée ces souffrances.»

Après la controverse du #OscarsSoWhite, pendant laquelle l'Académie s'est fait grandement reprocher le manque de diversité dans ses sélections, Tarell Alvin McCraney se réjouit de la reconnaissance de nombreuses productions conçues et jouées par des artistes noirs cette année.

«Est-ce une conséquence directe de la controverse de l'an dernier? demande-t-il. Je ne croirais pas. C'est un fait que cette année, j'ai vu plein d'oeuvres remarquables, réalisées par des artistes noirs, dans toutes les disciplines. Seulement au cinéma, il y a eu, en plus de notre film, Hidden Figures et Fences qui se sont distingués du côté de la fiction, et des oeuvres comme 13th ou I Am Not Your Negro du côté des documentaires. Je suis très mal placé pour dire si cette belle lancée continuera, mais je le souhaite.

«Alors que nous entrons dans une époque très chaotique, marquée par l'inconnu, je souhaite aussi à tout le monde de trouver la paix», conclut-il.

______________________________________________________________________________

Moonlight, en lice dans huit catégories aux Oscars, est actuellement à l'affiche en version originale et en version française.