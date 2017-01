Birthmarked: vos gènes influencent-ils votre vie?

Une première production canadienne

Pour Matthew Goode (The Imitation Game, Downton Abbey et The Good Wife) et Toni Collette (Little Miss Sunshine, The Sixth Sense et bien d'autres), travailler sur Birthmarked est une première expérience dans une production canadienne. Voient-ils des différences avec ce qu'ils ont vécu sur d'autres plateaux?

«Probablement l'argent qui est investi en production», répond Matthew Goode du tac au tac, en rigolant. «Mais c'est surtout l'une de mes productions préférées depuis toujours», souligne-t-il immédiatement après en appuyant ses mots.

Goode, Collette et le réalisateur Emanuel Hoss-Desmarais se sont tous rencontrés l'an dernier par l'intermédiaire de leur agent (ils ont le même), à Los Angeles. Quand les deux acteurs ont accepté de jouer les rôles principaux, la production a rapidement démarré. Devant un calendrier de production très rapproché, le tournage a même été divisé en deux, avec une pause pendant les Fêtes. Cela a permis au réalisateur et à son scénariste de revoir certaines séquences de la deuxième partie du film en cours de route.

«C'est fou comment on est passés en un mois [d'étrangers] à amis», remarque Emanuel Hoss-Desmarais pendant l'entrevue, qui s'est déroulée dans une joyeuse cacophonie, en regardant Matthew Goode et Toni Collette multiplier les blagues à son sujet.

Pour Toni Collette, Birthmarked sera un film qui fait réfléchir, sans perdre l'importance du thème de la famille.

«C'est un film qui aborde des questions éthiques sur la science, mais c'est aussi un film sur la famille. Je n'aime pas dire que les gens se sentiront comme ci ou comme ça en l'écoutant. Les gens auront différentes expériences en fonction de qui ils sont. Mais ça reste une histoire très drôle qui va susciter des réflexions», promet-elle.