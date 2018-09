Primas: guérir ****

La musique, le ton intimiste, les images de la mer et celles des jeunes filles qui font la fête plongent le spectateur dans une sorte de fable résiliente poétique, où le goût de vivre et les joies du quotidien ont le dessus sur un drame du passé.

On voit Rocio revenir avec son copain dans l'hôpital pédiatrique où elle a été soignée et où elle a subi de nombreuses greffes de peau. Aux deux tiers du film, on suit Rocio et Aldana dans un voyage à Montréal.

Elles font du canot sur glace, du théâtre, du cirque et du mime pour se mettre au défi et exorciser leurs traumatismes. Elles sourient, rigolent, pleurent et se confient à la caméra...

Et au bout du compte, un an après le début du mouvement #moiaussi, on s'inspire beaucoup de ces deux petits bouts de femmes.

Primas. Documentaire de Laura Bari. Avec Rocio Alvarez et Aldana Bari. 1h35.

