The House with a Clock in its Walls: la magie opère ***1/2

Voilà venu le temps de l'année où l'on met les pendules à l'heure de la peur et de l'horreur. Avec The House with a Clock in its Walls, le réalisateur Eli Roth, passionné de l'épouvante, signe une adaptation classique et fort réussie du roman gothique de l'auteur John Bellairs.

Son dernier long métrage est plus familial que ses précédents opus. On est plus proche du conte fantastique à la Lewis Carroll que du film d'horreur à la Massacre à la tronçonneuse. The House... raconte les aventures de Lewis (tiens, tiens!), un orphelin de 10 ans qui apprendra à vaincre ses peurs et accepter le deuil au contact d'un couple de drôles de sorciers.

Le film est servi par un duo d'acteurs charismatiques (Jack Black et Cate Blanchett) et un enfant fort talentueux (Owen Vaccaro).

Certaines scènes sont épiques: une terrible bataille avec de monstrueuses citrouilles, ou celle de la matérialisation des étoiles et du système solaire dans la cour de l'oncle de Lewis, ou encore une course contre la montre, après que le méchant sorcier ressuscité des morts eut pris le contrôle de la maison hantée.