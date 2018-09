La disparition des lucioles: une histoire d'été ***1/2

La tonalité de cette nouvelle offrande de Sébastien Pilote est, il est vrai, différente de celle qu'on retrouvait dans ses précédents films, même si le réalisateur du Vendeur et du Démantèlement n'effectue quand même pas ici un virage radical. On sent toutefois sa volonté d'emprunter une démarche plus ludique, en utilisant des effets propres aux codes classiques du cinéma, notamment sur le plan musical.