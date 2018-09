The Children Act: pour Emma Thompson ***

Dans The Children Act, le vétéran cinéaste britannique Richard Eyre (Iris, Stage Beauty) aborde une question d'éthique fort intéressante : le refus de consentement à des soins, pour des motifs religieux, d'un témoin de Jéhovah de 17 ans.

The Children Act

Adapté de son propre roman par l'auteur Ian McKewan, The Children Act s'appuie sur des dialogues fins et bien ciselés, à défaut d'une intrigue parfaitement crédible. Avec sa facture classique de téléfilm (le lot de bien des films se déroulant au tribunal), ce drame juridique ne se distingue pas par son originalité formelle. Sans grande invention au chapitre de la mise en scène, il demeure néanmoins subtil et efficace.

Emma Thompson est brillante dans le rôle d'une juge très respectée, submergée par le travail, qui semble en avoir oublié sa vie amoureuse. Ce que son mari professeur d'université (Stanley Tucci, jouant sur tous les registres de l'exaspération) ne tarde pas à lui reprocher. Lorsqu'il lui annonce qu'il songe à se lancer dans une liaison extraconjugale avec une jeune femme, Fiona prend à peine le temps de réagir. Le travail l'appelle. Mais lorsqu'elle rencontre le jeune témoin de Jéhovah de son procès (Fionn Whitehead, vu dans Dunkirk), dans des circonstances extraordinaires, ses émotions finissent par avoir le dessus sur son flegme glacial et sa réserve professionnelle.

L'intériorité et la justesse du jeu d'Emma Thompson transcendent les maladresses de ce drame plutôt convenu, par moments invraisemblable, mais formidablement mené par une actrice majestueuse, au sommet de son art.

The Children Act. Drame de Richard Eyre. Avec Emma Thompson, Stanley Tucci et Fionn Whitehead. 1 h 44.

