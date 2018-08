The Miseducation of Cameron Post: sans rébellion, sans colère... ***

Affiche de The Miseducation of Cameron Post

Cela étant, on se serait attendu à ce que la réalisatrice propose un film un peu moins sage. En portant à l'écran le premier roman d'Emily M. Danforth, publié il y a six ans, Desiree Akhavan vise essentiellement un public adolescent et aborde cette histoire de façon sincère, mais un peu en surface. L'aspect un peu plus subversif du récit réside cependant dans les rencontres que fait Cameron, interprétée par Chloë Grace Moretz, au sein même de ce camp de rééducation, avec d'autres jeunes qui, comme elle, tentent de rester fidèles à leur nature.

L'histoire est intéressante, et on sent bien l'attention que porte la réalisatrice à ses personnages, d'autant que le récit est campé à l'époque de sa jeunesse. Le traitement narratif est toutefois un peu mou. Ce film aurait sans doute gagné à être mû par un peu plus de rébellion, d'indignation et de colère.

Notez que ce film prend aussi l'affiche en version originale sous-titrée, sous le titre La rééducation de Cameron Post.

***

The Miseducation of Cameron Post. Drame de Desiree Akhavan, avec Chloë Grace Moretz, Quinn Shephard et Sasha Lane.

1 h 30

