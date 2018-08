McQueen: un documentaire poignant ***1/2

La personnalité d'Alexander McQueen fascine, tout comme son immense créativité. La réussite de ce documentaire réside dans la présence de nombreuses vidéos maison intimes et inédites. On voit notamment le jeune McQueen, peu conventionnel et sans le sou, fraîchement nommé directeur artistique de la maison française Givenchy qui débarque à Paris avec son équipe dans les salons feutrés de la haute couture. Le contraste des univers est frappant : un groupe d'enfants agités entrent dans la cour des grands.

Son ancien assistant Sebastien Pons est un personnage clé de ce film. Il témoigne avec émotion des bons tout comme des mauvais moments passés avec McQueen, dont il admirait le talent, la folie et le sens de la provocation. Tout était permis avec lui, il n'y avait pas de limites. C'est ce que les réalisateurs nous montrent avec justesse, sans sensationnalisme.

Le documentaire saisit bien la personnalité complexe du créateur visionnaire, ses inspirations, ses obsessions, son amour pour la nature et pour ses chiens, ses amitiés tumultueuses, notamment avec l'excentrique femme de mode Isabella Blow, qui l'a aidé à ses débuts. Les témoignages apportent tous différents points de vue sur le créateur, et tentent de percer le mystère de son ascension et de sa chute. Triste, torturé, incontrôlable, usé par la drogue et l'alcool, Alexander McQueen s'est suicidé en 2010, la veille des obsèques de sa mère.

En plus des coulisses de l'univers de la mode, les images de ses défilés spectaculaires sont aussi au coeur de ce film, car ils étaient d'incroyables mises en scène qui ont marqué les esprits, dont le dernier et légendaire Plato's Atlantis qui relève de la science-fiction.

***1/2

McQueen, documentaire d'Ian Bonhôte et Peter Ettedgui

