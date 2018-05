Numéro une: la candidate ***1/2

Emmanuelle Devos est excellente (comme toujours) dans le rôle d'une ingénieure ambitieuse, cadre supérieure d'une entreprise faisant affaire avec la Chine, qui est ciblée par un réseau de femmes influentes comme candidate potentielle afin de briguer la présidence d'une grande entreprise publique française.

Ce n'est pas gagné d'avance et il faudra jouer du coude. L'aspirante PDG se trouve plongée dans une guerre de pouvoir, où chaque camp joue de ses contacts, de ses influences et d'histoires enfouies pour nuire à son adversaire. On n'a pas de difficulté à croire que la réalité s'approche de la fiction.