Knock: à rendre malade **

Or, comme ces personnages secondaires jouent des rôles importants, leur côté caricatural, leurs mimiques et leurs tics édulcorent un scénario déjà mince. La mise en scène est à l'avenant. Par exemple, cette scène «cartoonesque» d'un cycliste qui, pour éviter une voiture, se retrouve tête première dans la fontaine du village.

Les meilleurs moments sont construits autour de la liaison naissante entre Knock et Adèle (Ana Girardot) qui donne lieu à des moments tendres, charmants, mais également dramatiques. Ici, le film se fait plus convaincant. On se réjouit aussi du fait que l'ensemble est filmé dans le cadre féerique du sud-est de la France. Mais cela n'en fait pas un bon film pour autant.

* *

Knock. Comédie de Lorraine Levy. Avec Omar Sy, Alex Lutz, Ana Girardot. 1 h 54.

