Kings: décevant, malgré de bonnes intentions **1/2

Outre le fait que Halle Berry et Daniel Craig soient un peu trop jolis et bien mis pour être crédibles dans ce quartier pauvre, leur histoire amour-haine est peu probable. Et surtout, pas nécessaire. En fait, le personnage de Craig aurait pu être rayé de la liste pour laisser plus de places aux personnages de Berry et de ses enfants.

Parce que le récit aurait gagné à être resserré autour d'un ou deux protagonistes. Le film choral ne permet pas aux spectateurs de s'attacher réellement à un personnage et les allers-retours d'une histoire à l'autre deviennent franchement étourdissants.

Ce premier film hollywoodien de Deniz Gamze Ergüven est plutôt décevant, malgré des intentions honorables.

* * 1/2

Kings. Drame de Deniz Gamze Ergüven. Avec Halle Berry, Daniel Craig. 1 h 27.

> Consultez l'horaire du film