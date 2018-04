Avengers: Infinity War: divertissante mission impossible ***

Le troisième chapitre des Avengers - et la première de deux parties - se veut la culmination des 19 scénarios et de tous les personnages présentés depuis Iron Man, en 2008.

Avengers: Infinity War réunit pratiquement tous les superhéros principaux des 19 films, sauf Ant-Man et Hawkeye.

Les Gardiens de la Galaxie s'invitent dans la franchise Avengers, ainsi que Doctor Strange et Black Panther, dont le film à son nom sorti en février dernier est le plus lucratif de tous les films du MCU.

Pour le grand public qui n'a pas tout vu, cela peut être un peu compliqué.

Pour les producteurs, les réalisateurs et les scénaristes, le défi était de taille, et le projet, ambitieux: entrecroiser les parcours de quelque 30 personnages et superhéros. Or, tous s'unissent contre un seul et même ennemi: Thanos.

Thanos, le père de Gamora (Zoe Saldana), veut réunir les six Gemmes de l'Infini (Infinity Stones) pour détruire la moitié de l'univers et sauver l'autre. Dans la bande dessinée de son créateur Jim Starlin, il le fait par amour pour Lady Death. Or, il n'y a aucune référence à cette dernière dans le film.

Thanos, incarné par Josh Brolin, s'avère le personnage principal d'Avengers: Infnity War. C'est lui qui a le plus de scènes. C'est aussi le supervilain le plus complexe présenté jusqu'à présent dans le MCU. Il y a du mauvais en lui, mais aussi un peu de bon...

À l'inverse, d'autres personnages n'ont pas assez de place dans le film. Surtout celui de la Veuve noire Natasha Romanoff (Scarlett Johansson).

Encore une fois, l'humour propre à l'Univers cinématographique Marvel (MCU) donne lieu à des fous rires, mais pas toujours au moment opportun. Réussie, la scène où Star-Lord (Chris Pratt) se montre jaloux de Thor (Chris Hemsworth). Ratées, les interactions entre Spider-Man (Tom Holland) et Iron Man (Robert Downey Jr.).