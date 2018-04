Dernières nouvelles du cosmos: la génie sans mots ***1/2

L'histoire: Malgré des milliers d'années d'évolution, on sait encore bien peu de choses du cerveau. Dernières nouvelles du cosmos nous en donne la preuve éclatante. Le documentaire fait découvrir l'attachante Hélène, une poétesse iconoclaste hors norme - une autiste qui, sans la parole ni la capacité d'écrire, va créer une oeuvre forte et évocatrice.

Hélène Nicolas a très tôt reçu un diagnostic d'« autiste déficitaire ». Impossible de communiquer avec elle. C'était comme parler à un mur, dit sa mère. Qui décide, en 1999, de se consacrer entièrement à sa fille. Elle découvre alors que sa fille de 20 ans sait lire et écrire ! Et, de toute évidence, Hélène a de grandes capacités intellectuelles. En utilisant de petites lettres plastifiées qu'elle dépose devant elle, l'autiste sort de son mutisme pour composer des phrases d'une beauté fulgurante - sans faute, en plus.

> La suite sur le site du Soleil

* * * 1/2

Dernières nouvelles du cosmos. Documentaire de Julie Bertuccelli. 1 h 28.

> Consultez l'horaire du film