The Death of Stalin: farce à part ***

The Death of Stalin

Certes, le portrait des derniers instants de Staline se veut caricatural. Toutefois, notre malaise avec la comédie réside ailleurs.

Lorsqu'on se penche sur une période aussi sanglante et tragique (les purges staliniennes ont fait entre 10 et 15 millions de victimes en URSS), on ne peut pas la réduire à une simple farce. Certes, on peut dénoncer l'horreur par l'humour. Comme Chaplin avec Le dictateur (sur Hitler) ou Roberto Benigni avec La vie est belle (sur les camps de la mort). Ces deux comédies nous font rire sans occulter les éléments troublants. Or, ces films nous émeuvent parce qu'ils nous éclairent sur les dérives de l'humanité.

The Death of Stalin fait tout le contraire. La farce est beurrée tellement épais qu'on pourrait croire que les événements décrits sont purement fictionnels, malgré leurs ressemblances avec la réalité...

* * *

The Death of Stalin (V.S.T.F.: La mort de Staline). Comédie dramatique d'Armando Iannucci. Avec Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Jeffrey Tambor. 1 h 48.

