Chien de garde: wow! ****

Synopsis: Un jeune homme vit constamment sur la corde raide en tentant de jongler avec une vie familiale difficile, le métier de collecteur qu'il exerce avec un frère hyperactif, et les activités criminelles qu'il mène dans le réseau que dirige son oncle.

Il y avait longtemps que nous n'avions vu un premier long métrage aussi percutant au Québec. D'entrée de jeu, Sophie Dupuis impose un ton, un style, en faisant écho à la dynamique qui caractérise la relation entre JP (Jean-Simon Leduc) et son frère cadet Vincent (Théodore Pellerin). À cause de son hyperactivité et de ses humeurs extrêmes, ce dernier définit d'ailleurs d'emblée chaque moment de la vie familiale, tout autant que la couleur de chacune des scènes de ce film consumé à feu vif.

Campé dans le Verdun de la petite criminalité, le récit se concentre ainsi sur la relation fraternelle pour explorer la nature complexe d'une situation familiale toxique, dont l'aîné voudrait bien parvenir à s'affranchir. Entre une mère alcoolique et aimante (formidable Maude Guérin), un oncle qui lui confie une mission trop grande pour lui (Paul Ahmarani), un frangin requérant une attention constante, et une amoureuse (Claudel Laberge) rejetée par le cocon familial, JP tente de trouver tant bien que mal un équilibre.

À l'aide d'une caméra nerveuse (mais jamais hystérique), la réalisatrice propose une mise en scène entièrement mise au service des personnages, tous magnifiquement dessinés et interprétés. À cet égard, mentionnons la performance électrisante de Théodore Pellerin, qui joue toujours à la limite de son énergie sans jamais sombrer dans la caricature. Inévitablement, la relation que Vincent entretient avec sa mère n'est pas sans rappeler celle d'un certain Steve avec la sienne dans Mommy...

Wow!

Chien de garde. Drame de Sophie Dupuis. Avec Jean-Simon Leduc, Théodore Pellerin, Maude Guérin. 1h27.

