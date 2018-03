Le grand méchant renard et autres contes...: l'amour est dans le pré ***1/2 

Synopsis: Sous forme de trois courts métrages animés dans lesquels les animaux volent la vedette et les humains font pratiquement de la figuration, Le grand méchant renardnous entraîne sur une ferme où la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais où les histoires finissent quand même bien.

Le grand méchant renard et autres contes...

Après l'acclamé Ernest et Célestine, le réalisateur français Benjamin Renner fait cette fois équipe avec Patrick Imbert pour un nouvel opus animé inspiré de ses bandes dessinées. Et c'est encore une fois mission accomplie.

Le grand méchant renard est un dessin animé tendre et charmant dans sa forme et dans son propos. C'est drôle, ludique, loufoque, burlesque. Bien sûr, certaines blagues ont été vues mille fois. Mais cela nous est livré avec tellement d'abandon qu'on applaudit en riant de bon coeur. Livré avec abandon parce que les auteurs ne font pas d'esbroufe ou d'orgie d'effets visuels. Au contraire, ils campent les trois histoires (Un bébé à livrer, Le grand méchant renard, Il faut sauver Noël) dans un écrin visuel fait à l'aquarelle, gage de légèreté. Pour lier les trois contes, ils les campent sur une scène de théâtre où la transition se fait grâce à un grand rideau rouge qui s'ouvre et se referme.

On peut aussi plastronner sur le fait que la musique, belle sans jamais s'imposer, est signée par le Québécois Robert Marcel Lepage.

Dans cette galerie de personnages (renard, poule, cochon, lapin, loup, canard), il y a des bons et des méchants, des «gaffeux» et des héros, des imprudents et des manipulateurs. Mais surtout, il y a beaucoup d'amour. Celui de gens se portant au secours de leur prochain sans rien demander en retour. Mais le côté ludique de la proposition prime la morale.

En somme, l'amour est dans le pré et il a quatre pattes. Pour notre plus grand bonheur, et celui des tout-petits.

Le grand méchant renard et autres contes... Film d'animation de Benjamin Renner et Patrick Imbert. Avec les voix de Guillaume Darnault, Damien Wietecka, Kamel Abdessadok. 1h20.

