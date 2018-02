Annihilation: un étonnant monde parallèle ***1/2

Poursuivant sur sa formidable lancée, amorcée il y a trois ans avec Ex Machina, son premier long métrage, Alex Garland propose un film sous tension, visuellement impressionnant. De surcroît, Annihilation, adaptation du premier tome de la série de bouquins de Jeff VanderMeer, aborde de vrais thèmes existentiels à travers une histoire très mystérieuse, qui ne suggère pas toutes les réponses.

Ainsi, ce commando de cinq scientifiques s'engouffre dans un territoire où l'on compte peu de survivants. Lors de la dernière mission, le mari de Lena, une biologiste ayant servi dans l'armée, était l'un des très rares individus qui en étaient revenus, bien que très lourd de dégâts intérieurs. Aussi cette dernière est-elle recrutée à son tour pour participer à la nouvelle mission, histoire d'y voir plus clair. À l'exploration scientifique s'ajoute ainsi une dimension plus intime.

Au-delà de l'efficacité du suspense, parsemé de scènes frissonnantes (les animaux mutants qu'on trouve là ne sont pas tous d'agréable compagnie), Garland orchestre un univers fascinant, qui nous ramène aux questions fondamentales de la condition humaine.

Et puis, à l'heure où Hollywood s'interroge beaucoup à propos des inégalités entre les hommes et les femmes, le cinéaste met en valeur cinq personnages féminins forts, sans que jamais cette question soit mise en exergue ou soulignée de façon particulière. Viendra le jour où l'on n'en fera plus la remarque. Et ce sera bien tant mieux.

Annihilation (V.F.: Annihilation). Film de science-fiction d'Alex Garland. Avec Natalie Portman, Tessa Thompson, Jennifer Jason Leigh. 1h55.

> Consultez l'horaire du film