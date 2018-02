Every Day: une belle surprise ***1/2

Il y a un peu du Jour de la marmotte dans Every Day. Un peu de Cendrillon aussi. Et un peu du Petit Prince. Parce que, comme tout le monde le sait, l'essentiel est invisible pour les yeux. Mais l'essentiel ne veut pas dire qu'il faut rechercher la perfection chez l'autre. On est ensemble pour le meilleur et pour le pire...

Ces enseignements un peu cliché sont véhiculés dans Every Day. Mais ne baissez pas les bras! Singulier et rafraîchissant, ce long métrage fait, dans sa trame narrative, contraste avec plusieurs autres films d'adolescents.

En fait, sa courbe dramatique, adaptation du roman de David Levithan, est à ce point singulière qu'on a de la difficulté à y accoler un genre entre comédie romantique, feel good movie ou drame sentimental pour jeune adulte.

Retenons l'idée d'un conte urbain, car l'histoire est à la fois teintée d'un brin de fantastique et vecteur de quelques leçons de vie: l'amour, la solitude, la différence, etc.

Comme le personnage d'«A» change chaque jour, le casting est imposant. Un défi. Or, les acteurs sont tous très bien dirigés. À commencer par une Angourie Rice, totalement craquante. Dans le rôle d'Alexander, la dernière version d'«A», Owen Teague, l'inquiétant personnage de Nolan Rayburn dans la série Bloodline, est très convaincant.

Le film s'appuie en plus sur une trame sonore d'enfer!

Oui, c'est un peu lisse. Oui, c'est hollywoodien. Oui, la finale est un peu prévisible. Mais c'est différent! Et c'est bon. Every Day est une belle surprise.

Every Day (V.F.: Aujourd'hui est un autre jour). Drame sentimental de Michael Sucsy. Avec Angourie Rice, Justice Smith, Owen Teague. 1h35.

