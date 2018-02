Les gardiennes: la guerre, les champs, les femmes ***1/2

Synopsis: En 1915, au coeur de la France rurale, Hortense (Nathalie Baye) et sa fille Solange (Laura Smet) travaillent à la dure à la ferme alors que les hommes sont partis au front. Pour les aider, elles embauchent Francine (Iris Bry), une orpheline qui trouve chaleur et stabilité dans cette maison. Mais sa vie prendra un tournant inattendu.

Elles sèment, récoltent, nourrissent les animaux, fendent le bois, cuisinent, veillent à la chandelle. Puis, elles recommencent. Dans la chaleur de l'été, l'humidité de l'hiver, la boue printanière. Le travail est incessant. Et si les bruits de la guerre ne parviennent jamais jusqu'à elles, la mort rôde toujours, enlevant un mari, un fils, brisant les familles.

Avec tact, retenue et un excellent sens de l'évocation, comme il l'avait fait dans Des hommes et des dieux, Xavier Beauvois réussit dans ce film magnifique à faire ressentir les affres de la guerre et la dureté du travail aux champs.

La vie est sévère. Les gens aussi. Les moments de joie sont circonscrits. Le rythme est lent, ce qui n'aide pas un long métrage de 2h18. Mais il est nécessaire pour mettre au premier plan le sacré, le rituel du travail.

À travers l'évocation de la guerre et des champs se glisse, sans s'imposer, l'histoire de Francine, symbole de toutes les orphelines. D'aucuns ont déjà dit que son interprète, Iris Bry, est une révélation. Affirmation à laquelle nous joignons notre voix.

Lorsque la vie prend un tournant plus dramatique pour Francine, Xavier Beauvois évite le piège du manichéisme, proposant au contraire un dénouement surprenant.

Ce dosage parfait dans l'histoire trouve sa résonance dans la direction photo, l'usage de la lumière naturelle et une trame sonore jamais assommante.

Les gardiennes. Drame de Xavier Beauvois. Avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry. 2h18.

