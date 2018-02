Une femme fantastique: un émouvant portrait ***1/2

Synopsis: À la mort inattendue de son amoureux, de 20 ans son aîné, Marina subit l'hostilité de ses proches et doit se battre pour conserver sa dignité de femme, malgré toutes les embûches que la famille du défunt, qui la rejette complètement, met sur son parcours...

Le cinéaste chilien Sebastián Lelio aime dessiner de beaux portraits de femmes. Après Gloria, voici Marina, la «femme fantastique» du titre de son nouveau film. Cette trentenaire entretient une liaison amoureuse tendre et délicate avec Orlando (Francisco Reyes), un quinquagénaire qui la comble, même si, histoire classique, ce dernier est déjà marié. Or, l'homme meurt à la résidence de sa maîtresse, ce qui nourrit d'autant plus l'hostilité que la famille éprouve à l'endroit de la jeune femme.

Mais il y a aussi un autre élément d'importance dans l'équation: Marina est transgenre. La subtilité du portrait que propose Lelio réside justement dans les petits et grands signes de rejet dont Marina fait l'objet, du simple fait de sa nature. La mort de l'homme étant survenue chez elle, la justice aura tôt fait de la soupçonner de malveillance. On fera aussi tout pour l'empêcher d'assister aux funérailles de l'homme qu'elle a aimé, et les enfants de ce dernier n'hésiteront pas à s'en prendre à elle physiquement, en la traitant de tous les noms.

Cette histoire trouve sa grande force dans la quête de dignité d'une femme qui compte bien prendre la place qui lui revient, de même que dans l'interprétation grandiose de Daniela Vega, véritable actrice transgenre, qui trouve ici une partition à sa mesure.

Rappelons qu'Una Mujer Fantástica est finaliste aux Oscars dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère.

Une femme fantastique (V.O.S.T.F d'Una Mujer Fantástica). Drame de Sebastián Lelio. Avec Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco. 1h47.

