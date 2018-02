In the Fade: une vision simpliste et discutable **1/2

Fatih Akin n'ayant rien proposé d'intéressant depuis De l'autre côté il y a 10 ans (Soul Kitchen n'a pas marqué les esprits et The Cut était franchement raté), on croyait bien qu'In the Fade représenterait le grand retour à la forme. Hélas, le cinéaste allemand accouche plutôt d'un pensum indigeste à l'idéologie discutable. On flatte ici les plus bas instincts du spectateur en manipulant les émotions de ce dernier de façon à attiser sa colère face à un système judiciaire évidemment pourri.

Le premier acte est pourtant intéressant, d'autant que Diane Kruger, lauréate du prix d'interprétation féminine du Festival de Cannes grâce à ce rôle, se révèle convaincante. Bien sûr, on compatit aux malheurs de cette femme, dont la vie s'écroule à la faveur d'un drame inimaginable, qu'aucun être humain ne devrait subir pendant son existence.