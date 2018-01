Hochelaga, terre des âmes: beau, mais froid ***

C'est un projet ambitieux que ce Hochelaga, terre des âmes de François Girard. Raconter 750 ans de l'histoire de Montréal, à travers différents personnages - certains plus connus que d'autres - qui en ont tracé les contours et permis l'évolution, en illustrant fidèlement plusieurs époques.

Le cinéaste du Violon rouge et de Soie a choisi une structure narrative complexe, faite d'ellipses, pour ce récit campé autour des recherches d'un jeune archéologue mohawk qui défend une thèse de doctorat à l'Université de Montréal, après dix ans d'écueils et une découverte fascinante.

Baptiste Asigny (le rappeur et comédien Samian) se rend à la suggestion de son directeur de thèse (Gilles Renaud) au stade Percival-Molson, où vient de se produire pendant un match de football universitaire un affaissement de terrain spectaculaire. Il y découvrira, pendant un mois de recherches, les vestiges de différentes époques: les rébellions de 1837, la colonisation de la Nouvelle-France et la visite, en octobre 1535, de Jacques Cartier au village iroquoïen d'Hochelaga, fantasme des archéologues québécois.

C'est ce lieu unique, au pied du mont Royal - sanctuaire de générations «d'âmes» de peuples et de cultures diverses -, qui sert de décor à l'ensemble de l'intrigue d'Hochelaga, terre des âmes. On y retrouve, selon les époques évoquées, plus ou moins d'édifices, de huttes ou de campements, grâce à des effets visuels très réussis et aux superbes images de Nicolas Bolduc.

François Girard a choisi plusieurs langues (le français - ancien et actuel -, l'anglais, le mohawk, l'algonquin, etc.) pour ajouter à la crédibilité de ce récit qui replace les Premières Nations au coeur de l'histoire de Montréal et présente des alliances (entre un colon et une Amérindienne, des rebelles patriotes et une aristocrate anglaise, etc.) qui s'écartent des clichés habituels. Hochelaga, terre des âmes fait oeuvre utile, sans conteste.