The Greatest Showman: pour l'amour du spectacle ***

Ce film de Michael Gracey, qui signe ici un premier long métrage, relève davantage de la comédie musicale que du véritable film biographique. La vie de Phineas Taylor Barnum, qui a inventé une nouvelle forme de spectacle en alliant le cirque et le freak show, sert essentiellement de prétexte à de grands numéros de production, fort bien exécutés au demeurant.

Le décalage entre l'époque décrite et les styles musicaux - à la manière de Moulin Rouge - ne dérange pas trop dans l'ensemble, bien que certains choix se révèlent plus surprenants quand ils interviennent directement dans le récit. On retiendra notamment cette grande chanteuse d'opéra (Rebecca Ferguson) - présentée comme telle - qui se met à chanter avec une voix de... chanteuse pop!